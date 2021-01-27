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Restrições

Portugal proíbe voos do Brasil por variante do coronavírus

A regra, em vigor, entre os dias 29 de janeiro e 14 de fevereiro, também vale para voos do país europeu com direção ao território brasileiro
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

27 jan 2021 às 14:20

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 14:20

Mulher usa máscara em aeroporto
Mulher usa máscara em aeroporto Crédito: Anna Shvets/Pexels
governo de Portugal decidiu suspender os voos do Brasil entre 29 de janeiro e 14 de fevereiro devido à nova variante do coronavírus identificada no Amazonas e que já se espalhou para outros Estados. A regra também vale para voos do país europeu com direção ao território brasileiro.
"Até o dia 14 de fevereiro, estão suspensos todos os voos, comerciais ou privados, de todas as companhias aéreas, de e para o Brasil. As regras agora estabelecidas são igualmente aplicáveis aos voos de e para o Reino Unido", diz um comunicado do governo português.
Na nota, as autoridades ressaltam o aumento dos casos de Covid-19 em Portugal, a evolução da situação epidemiológica a nível mundial e a detecção de "novas estirpes" do vírus.
Na terça-feira (26), o país europeu registrou 291 novas mortes por coronavírus, um recorde, elevando o total de óbitos para mais de 11 mil.
De acordo com o governo português, serão permitidos os voos de natureza humanitária para repatriamento de cidadãos.
A entrada em Portugal de pessoas que têm autorização de residência no país também serão autorizadas, mas com a exigência de teste negativo de Covid-19 realizado nas 72 horas anteriores ao embarque.

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