Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Peru volta ao lockdown e proíbe viagens ao Brasil para conter avanço da Covid
Restrições

Peru volta ao lockdown e proíbe viagens ao Brasil para conter avanço da Covid

As restrições incluem recomendações de trabalho remoto, fechamento de todas as lojas não essenciais, além de cassinos, igrejas e academias, e a proibição de voos para o Brasil ou vindos da Europa
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 jan 2021 às 11:31

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 11:31

11/10/2019 - Avião se preparando para aterrissar no aeroporto de Vitória/ES
Peru inclui a proibição de voos para o Brasil ou vindos da Europa nas restrições contra a Covid-19 Crédito: Ricardo Medeiros
O presidente interino do Peru, Francisco Sagasti, anunciou nesta terça-feira (26) que a capital, Lima, e outras nove regiões do país entrarão em lockdown a partir do próximo domingo (31) até pelo menos 14 de fevereiro. A área abrange um total de 16,4 milhões de habitantes, aproximadamente metade da população peruana.
"Nos últimos dias, testemunhamos o rápido aumento de contágios por Covid-19. Todos devemos contribuir para que o sofrimento não se estenda a novas pessoas", disse Sagasti, ao justificar a medida, durante um pronunciamento à nação.
"Nesse sentido, aprovamos um conjunto de medidas direcionadas que têm como objetivo controlar a expansão da pandemia", acrescentou.

Veja Também

Biden impõe novamente restrição de entrada a passageiros do Brasil

As restrições incluem recomendações de trabalho remoto, fechamento de todas as lojas não essenciais, além de cassinos, igrejas e academias, e a proibição de voos para o Brasil ou vindos da Europa, em uma tentativa de conter novas cepas mais contagiosas do coronavírus.
O presidente peruano disse ainda que está prevista "para os próximos dias" a chegada do primeiro dos 38 milhões de doses de vacinas encomendadas da chinesa Sinopharm. Sagasti afirmou que a imunização é a saída para a crise e disse que será um dos primeiros a se vacinarem na campanha prevista para começar em fevereiro.
Até esta quarta-feira (27), o Peru registrou 1,1 milhão de casos e 40 mil mortes por coronavírus, de acordo com dados da Universidade Johns Hopkins.

Veja Também

Diretor da OMS diz que meta deve ser reduzir a transmissão do coronavírus

Europeus endurecem regras e proíbem uso de máscaras comunitárias

Vacinação reduz em 60% as hospitalizações por Covid-19 em Israel

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Peru Covid-19 Lockdown
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Eleições no Peru: como crises políticas levaram país a ter 'economia zumbi' e acabaram com mito de seu crescimento ilimitado
Imagem de destaque
Engenheiro de 37 anos desaparece após corrida por app em Vila Velha
Imagem de destaque
TJES nega indenização de R$ 358 mil por 'estelionato sentimental'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados