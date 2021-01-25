Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  Diretor da OMS diz que meta deve ser reduzir a transmissão do coronavírus
Pandemia

Diretor da OMS diz que meta deve ser reduzir a transmissão do coronavírus

Michael Ryans destacou que  que a comunidade internacional não deve focar a erradicação e  acredita que a Covid-19 continuará se disseminando "por um bom tempo".
25 jan 2021 às 16:19

O diretor do programa de emergências da Organização Mundial de Saúde (OMS), Michael Ryan Crédito: Reuters/Folhapress
O diretor de emergências da Organização Mundial da Saúde (OMS), Michael Ryan, afirmou nesta segunda-feira (25),, que a comunidade internacional deve estabelecer como meta a redução significativa do coronavírus, não a erradicação. "Até hoje, nós só conseguimos erradicar uma doença, que foi a varíola", explicou, em entrevista coletiva em Genebra, na Suíça.
Ryan destacou que a acredita que a Covid-19 continuará se disseminando pelo mundo "por um bom tempo". O diretor ressaltou que a situação da pandemia no continente americano está se estabilizando, embora alguns países, como Brasil e Colômbia, ainda enfrentem a aceleração da epidemia.
Questionado sobre a viabilidade de realização dos Jogos Olímpicos de Tóquio (Japão) este ano, Ryan comentou que a decisão cabe ao Comitê Olímpico Internacional (COI) e às autoridades japonesas. Ele também descartou a possibilidade de que atletas sejam vacinados prioritariamente, uma vez que grupos sociais vulneráveis devem ser imunizados antes. "Continuamos trabalhando com o COI", disse.
Consultor sênior da entidade, Bruce Aylward recomendou que as orientações das farmacêuticas sobre aplicação de doses das vacinas sejam recomendadas. Para ele, a humanidade só poderá vencer a Covid-19 se houver distribuição equitativa dos imunizantes.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Saúde Covid-19 Mundo OMS
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados