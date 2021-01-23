Chefe do Estado-Maior espanhol renuncia após furar fila da vacina, diz jornal

Segundo o jornal, o chefe da liderança militar enviou uma carta à ministra da Defesa, Margarita Robles, na qual pede sua demissão para não "prejudicar a imagem" das Forças Armadas. Robles aceitou a demissão a seu próprio pedido, segundo fontes ouvidas pelo jornal. Ainda assim, a demissão não se concretiza até terça-feira (26), ao ser aprovada pelo Conselho de Ministros.