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Demissão

Chefe do Estado-Maior espanhol renuncia após furar fila da vacina, diz jornal

Segundo o jornal El País, esta é a primeira vez, desde a criação do cargo de Chefe do Estado-Maior da Defesa, em 1984, que seu titular é extinto
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

23 jan 2021 às 17:20

Publicado em 23 de Janeiro de 2021 às 17:20

A vacina que será utilizada no Estado de SP é a Coronavac
Chefe do Estado-Maior não fazia parte dos grupos de imunização prioritária Crédito: Adriana Toffetti/A7 Press/Folhapress
O jornal espanhol El País noticiou neste sábado (23) que chefe do Estado-Maior de Defesa (Jemad), general Miguel Ángel Villarroya, renunciou. Na sexta-feira (22), soube-se que ele próprio e outros comandantes militares já haviam sido vacinados contra Covid-19, apesar de não fazerem parte dos grupos de imunização prioritária.
Segundo o jornal, o chefe da liderança militar enviou uma carta à ministra da Defesa, Margarita Robles, na qual pede sua demissão para não "prejudicar a imagem" das Forças Armadas. Robles aceitou a demissão a seu próprio pedido, segundo fontes ouvidas pelo jornal. Ainda assim, a demissão não se concretiza até terça-feira (26), ao ser aprovada pelo Conselho de Ministros.
A reportagem diz ainda que esta é a primeira vez, desde a criação do cargo de Chefe do Estado-Maior da Defesa , em 1984, que seu titular é extinto. A situação mais semelhante ocorreu em 1992, quando o então chefe da liderança militar, Gonzalo Rodríguez Martín-Granizo, morreu de derrame durante o mandato.

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