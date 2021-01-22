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Mutação do vírus

OMS: dados não indicam maior letalidade da variante do Reino Unido

A declaração da epidemiologista responsável pela resposta da OMS à pandemia de Covid-19, Maria Van Kerkhove, contraria o que disse nesta sexta o premiê Boris Johnson

Publicado em 22 de Janeiro de 2021 às 17:24

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

22 jan 2021 às 17:24
Coronavírus
Coronavírus Crédito: Pixabay
A epidemiologista responsável pela resposta da Organização Mundial da Saúde (OMS) à pandemia de Covid-19, Maria Van Kerkhove, afirmou em coletiva de imprensa nesta sexta-feira, 22, que a variante do Reino Unido do novo coronavírus não mostrou sinais de que é mais mortal do que a primeira cepa do vírus, segundo estudos de laboratórios acompanhados pela entidade. A declaração da especialista contraria o que disse nesta sexta o premiê britânico, Boris Johnson.
O diretor-executivo da OMS, Michael Ryan, explicou que, apesar de ter ocorrido mais mortes por Covid-19 no Reino Unido desde o surgimento da variante, isso não necessariamente está ligado à letalidade do vírus.
"Letalidade e mortalidade são duas coisas diferentes. O que observamos com certeza no Reino Unido foi um aumento do número de novos óbitos acompanhando o crescimento dos casos", afirmou Ryan, reiterando que os dados que a OMS possui até agora não indicam maior letalidade da cepa britânica do sars-cov-2.
Segundo a diretora de vacinas da OMS, Katherine O'Brien, não há informações suficientes para saber se os imunizantes que estão sendo usados para a covid-19 são mais ou menos eficazes contra as novas variantes já identificadas.
O diretor-geral da entidade, Tedros Adhanom, alertou ainda que o uso das vacinas não exclui a necessidade das medidas de segurança continuarem em vigor.

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