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Imunização

OMS anuncia acordo com Pfizer/BioNTech para até 40 milhões de doses à Covax

Segundo  Tedros Adhanom, o objetivo do acordo com à farmacêutica é distribuir os imunizantes a países de baixa renda e com pouca oferta de vacinas.
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

22 jan 2021 às 15:37

Publicado em 22 de Janeiro de 2021 às 15:37

O líder da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, também revelou que a iniciativa Covax visa acelerar a imunização global
O líder da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, também revelou que a iniciativa Covax visa acelerar a imunização global Crédito: Reuters/Folhapress
O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom, informou nesta sexta-feira (22), que a entidade fechou um acordo com a Pfizer e a BioNTech para o fornecimento de até 40 milhões de doses da vacina para a Covid-19 desenvolvida pelas companhias à iniciativa Covax, cujo objetivo é distribuir os imunizantes a países de baixa renda e com pouca oferta de vacinas. "A pandemia só acaba quando todos os países erradicarem a Covid-19, por isso é tão importante que fabricantes e países entrem na iniciativa Covax", disse o dirigente, durante coletiva de imprensa.
Tedros ainda comemorou a volta dos Estados Unidos à OMS e a inclusão do país na Covax.
"O comprometimento do novo governo americano com a OMS e o combate à covid-19 é muito bem-vindo", afirmou ele, após agradecer à vice-presidente do país, Kamala Harris, e o diretor do Instituto de Alergias e Doenças Infecciosas dos EUA, Anthony Fauci, com quem Tedros disse que conversou nesta sexta.
Segundo o diretor-geral da OMS, após o acordo com a Pfizer e a inclusão dos EUA na Covax, a meta da entidade, de começar a entregar as primeiras doses de vacinas aos países já em fevereiro, ficou mais próxima de ser realizada.

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