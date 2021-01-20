Primeiras vacinas da iniciativa Covax devem chegar aos países em fevereiro

Para a diretora, o comitê consultivo da OMS deve deliberar sobre o uso emergencial de mais uma vacina "nesta semana ou na próxima". Há 3 imunizantes em fase final de avaliação pela entidade e 12 candidatas sendo analisadas no total, informou. Entre os imunizantes já sendo utilizados por países, Simão afirmou que a OMS não identificou nenhum efeito colateral grave que justifique a revisão dos produtos.