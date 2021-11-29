Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Portugal detecta 13 casos da variante ômicron em elenco do Belenenses
Nova mutação

Portugal detecta 13 casos da variante ômicron em elenco do Belenenses

Contando com apenas nove jogadores, a equipe de Lisboa enfrentou o Benfica no último sábado (27) pelo Campeonato Português. O resultado foi uma derrota de 7 a 0

Publicado em 29 de Novembro de 2021 às 16:29

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

29 nov 2021 às 16:29
13 casos da variante ômicron do novo coronavírus foram identificados entre jogadores e membros da equipe técnica do Belenenses-SAD
13 casos da variante ômicron do novo coronavírus foram identificados entre jogadores e membros da equipe técnica do Belenenses-SAD Crédito: Reprodução Twitter @OsBelenensesSAD
Portugal detectou 13 casos da variante ômicron do novo coronavírus (Covid-19) nesta segunda-feira (29), todos envolvendo jogadores e membros da equipe técnica do Belenenses-SAD, um clube de futebol de Lisboa, desde que um jogador da equipe voltou recentemente da África do Sul, comunicou Direção-Geral de Saúde (DGS) do país.
A nova variante, que a Organização Mundial da Saúde (OMS) disse que provavelmente se “disseminará mundialmente”, foi encontrada após o Belenenses-SAD disputar uma partida do Campeonato Português contra o Benfica no sábado (27).
O jogo começou com somente nove jogadores do Belenenses-SAD em campo, porque o resto do elenco estava isolado, e só sete voltaram após o intervalo. A partida foi abandonada aos dois minutos do segundo tempo quando o Benfica vencia por 7 a 0.
“Estamos todos isolados, com exceção do time juvenil, que não jogou no sábado, 44 pessoas estão isoladas em casa”, disse um porta-voz da equipe, também em isolamento, nesta segunda-feira.
“Dois ou três jogadores e dois ou três membros da equipe têm sintomas, mas nada muito grave, o resto está assintomático. Todos estão esperando para repetir os exames assim que a agência de saúde autorizar”, acrescentou.
Ainda no sábado, os presidentes do Benfica e do Belenenses-SAD disseram em uma coletiva de imprensa que não tinham escolha a não ser disputar a partida para não serem punidos por “ausência injustificada”. Eles culparam a liga e a DGS por não permitirem que o jogo fosse adiado.

Veja Também

China promete mais 1 bi de doses de vacina contra Covid à África

Casal que esteve em voo com casos da ômicron foge de quarentena e é preso

Japão barrará entrada de estrangeiros no país para conter variante Ômicron

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Europa Covid-19 Mundo Mutação do Coronavírus
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Família Bolsonaro não deve se meter mais nas eleições do Rio, porque só apresentam ladrão', diz deputado ex-bolsonarista Otoni de Paula
Xícara de café.
Café, demência e sono: o que dizem os últimos estudos
Serginho, Alice e Camila Castro
Serginho e Camila de Castro celebram os 15 anos de Alice com festão em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados