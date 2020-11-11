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Covid-19

Pfizer faz acordo para fornecer 300 milhões de vacinas à Europa

Na segunda-feira (9), as duas empresas disseram que a candidata à vacina vem apresentando eficácia superior a 90%
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2020 às 12:09

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 12:09

Pfizer e a BioNTech fecharam um acordo para fornecer 200 milhões de doses de vacina contra a Covid-19
Pfizer e a BioNTech fecharam um acordo para fornecer 200 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 Crédito: Foto de Anna Shvets/ Pexels
A Pfizer e a BioNTech anunciaram nesta quarta-feira (11) que fecharam um acordo para fornecer à União Europeia (UE) 200 milhões de doses de sua vacina experimental contra a Covid-19, com a opção de um pedido adicional de 100 milhões de doses, como havia sido antecipado no começo da semana. As entregas estão previstas para começar no fim do ano, a depender do resultado dos testes clínicos da vacina e de autorização regulatória. Na segunda-feira (9), as duas empresas disseram que a candidata à vacina vem apresentando eficácia superior a 90%. Pfizer e BioNTech também reiteraram hoje que pretendem produzir, mundialmente, 1,3 bilhão de doses da vacina em 2021.

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