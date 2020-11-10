Reino Unido se prepara para distribuir vacina contra Covid a partir de dezembro

O ministro da Saúde do Reino Unido, Matt Hancock, informou que o Serviço Nacional de saúde (NHS, na sigla em inglês) está se preparando para distribuir uma vacina contra o novo coronavírus a partir de dezembro. Segundo Hancock, o imunizador será aplicado nos grupos mais vulneráveis, assim que tiver segurança e eficácia comprovadas.
"Claro que há muitos obstáculos que precisam ser superados e não vimos todos os dados de segurança e obviamente isso é crítico e não implantaremos uma vacina a menos que possamos ser confiante em sua segurança clínica", afirmou Hancock, em entrevista à Sky News na segunda (90, logo após anúncio da Pfizer e da BioNTech de que a vacina experimental que desenvolvem de forma conjunta se mostrou 90% eficaz, de acordo com dados preliminares da terceira fase dos ensaios clínicos.