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Teste

Covid: Novavax recebe designação de rápida aprovação da FDA para possível vacina

A empresa norte-americana de biotecnologia pretende iniciar a fase 3 de testes da NVXCoV2373 - como é conhecida a candidata à vacina

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 13:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2020 às 13:27
Pandemia do novo coronavírus: vacina vira disputa política
A decisão da FDA deve ajudar a acelerar o desenvolvimento do imunizante Crédito: Fernando Zhiminaicela/Pixabay
A Novavax anunciou nesta segunda-feira (9) que recebeu do órgão regulador de alimentos e medicamentos dos EUA, a FDA, a designação para rápida aprovação da possível vacina que está testando para a Covid-19. A decisão da FDA deve ajudar a acelerar o desenvolvimento do imunizante. A empresa norte-americana de biotecnologia pretende iniciar a fase 3 de testes da NVXCoV2373 - como é conhecida a candidata à vacina - nos EUA e México até o fim de novembro. Às 11h19 (de Brasília), a ação da Novavax saltava 8% nos negócios do pré-mercado em Nova York.

PFIZER E BIONTECH

Mais cedo, a Pfizer e a BioNTech anunciaram que a vacina experimental que desenvolvem de forma conjunta se mostrou 90% eficaz na prevenção do coronavírus. A notícia foi recebida com euforia pelos mercados financeiros internacionais.

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