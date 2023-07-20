'Peixe do juízo final' é flagrado com buracos enigmáticos em Taiwan

Um grupo de mergulhadores que fazia expedição de exploração no Mar da China Oriental, em Taiwan, se deparou com um raro peixe das profundezas, com cerca de dois metros de comprimento, e que possui fama de representar presságios apocalípticos. Eles encontraram o peixe gigante — da espécie peixe-remo (Regalecus glesne) — com buracos misteriosos no corpo e decidiram gravar imagens da criatura, que depois se espalharam pelas redes sociais.

'Peixe do juízo final' gigante é flagrado com buracos enigmáticos em Taiwan Crédito: Reprodução | Instagram | @chengruwang

No vídeo, postado no perfil do Instagram do mergulhador Wang Cheng-Ru, o grupo é visto se aproximando ao redor da criatura prateada e brilhante, enquanto ela nada perto da superfície. Em outro ponto da gravação é possível ver o momento em que um dos mergulhadores estende a mão e toca no animal.

Os mergulhadores estimaram que o "peixe do juízo final", como é popularmente conhecido, tinha pouco mais de 1,90 metro de comprimento, o que, embora grande, não se compara ao tamanho máximo de 11 metros que a espécie alcança, o que a torna o maior de todos os peixes ósseos.

O flagra de um peixe-remo, que normalmente vive em profundidades que vão de 200 a 1.000 metros, não é comum e pode significar que o peixe estivesse morrendo. "Ele devia estar morrendo, então nadou para águas mais rasas", afirmou o instrutor de mergulho Wang Cheng-Ru à Jam Press sobre o animal gigante — o primeiro com o qual ele se deparou em anos de mergulho. Especialistas acreditam que os buracos encontrados no corpo do peixe podem ter sido causados por mordidas de um tubarão, principal predador.

Mau presságio

O surgimento de um peixe-remo pode representar um mau presságio para humanos, de acordo com algumas mitologias. Os orientais acreditam que a aparição desses habitantes das profundezas é um sinal de aproximação de um terremoto ou tsunami. No folclore japonês, ele é conhecido como o Mensageiro do Palácio do Deus do Mar.

Os peixes-remo são mais sensíveis a movimentações sísmicas do que os outros animais que vivem na superfície do oceano, segundo explicou o especialista em sismologia Kiyoshi Wadatsumi, em um artigo publicado na revista LiveScience. Isso ocorre justamente porque eles vivem em águas mais profundas, onde as ondas sísmicas são mais fortes. Quando ocorre um terremoto, as ondas sísmicas se propagam pelo oceano e podem provocar tremores na superfície.