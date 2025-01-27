Pássaros bateram no motor do avião que caiu na Coreia do Sul

Equipes de resgate recolhem corpos e destroços no local onde uma aeronave caiu e pegou fogo na Coreia do Sul Crédito: AHN YOUNG-JOON/AP

confirmou que pássaros colidiram com os motores do avião pouco antes de sua queda. As novidades foram divulgadas nesta segunda-feira, 27. Das 181 pessoas a bordo da aeronave, apenas duas sobreviveram. O primeiro relatório sobre o acidente envolvendo o Boeing 737 da Jeju Air ocorrido no final de dezembro no Aeroporto Internacional de Muan, na Coreia do Sul,. As novidades foram divulgadas nesta segunda-feira, 27. Das 181 pessoas a bordo da aeronave, apenas duas sobreviveram.

Penas e sangue de pássaros foram encontradas em ambos os motores do avião, aponta o relatório preliminar. "As amostras foram enviadas a organizações especializadas para análise de DNA, que foram identificadas como pertencentes a marrecos do Baikal", descreve o relatório. Marrecos do Baikal são uma espécie de pato.

Segundo os investigadores, controladores de tráfego aéreo alertaram o piloto sobre possíveis colisões com pássaros dois minutos antes de a aeronave emitir um sinal de socorro confirmando que a colisão havia ocorrido. Em seguida, o piloto tentou um pouso de emergência.

O relatório afirma ainda que a caixa-preta do avião parou de gravar cerca de 4 minutos antes do acidente - informação adiantada pelo Ministério dos Transportes sul-coreano, dias após o incidente.