Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Pássaros bateram no motor do avião que caiu na Coreia do Sul
Relatório confirma

Pássaros bateram no motor do avião que caiu na Coreia do Sul

Penas e sangue de pássaros foram encontradas em ambos os motores do avião, aponta o relatório preliminar
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

27 jan 2025 às 11:57

Publicado em 27 de Janeiro de 2025 às 11:57

Equipes de resgate recolhem corpos e destroços no local onde uma aeronave caiu e pegou fogo na Coreia do Sul
Equipes de resgate recolhem corpos e destroços no local onde uma aeronave caiu e pegou fogo na Coreia do Sul Crédito: AHN YOUNG-JOON/AP
O primeiro relatório sobre o acidente envolvendo o Boeing 737 da Jeju Air ocorrido no final de dezembro no Aeroporto Internacional de Muan, na Coreia do Sul, confirmou que pássaros colidiram com os motores do avião pouco antes de sua queda. As novidades foram divulgadas nesta segunda-feira, 27. Das 181 pessoas a bordo da aeronave, apenas duas sobreviveram.
Penas e sangue de pássaros foram encontradas em ambos os motores do avião, aponta o relatório preliminar. "As amostras foram enviadas a organizações especializadas para análise de DNA, que foram identificadas como pertencentes a marrecos do Baikal", descreve o relatório. Marrecos do Baikal são uma espécie de pato.

Veja Também

Veja o que se sabe sobre acidente aéreo que deixou 179 mortos na Coreia do Sul

Segundo os investigadores, controladores de tráfego aéreo alertaram o piloto sobre possíveis colisões com pássaros dois minutos antes de a aeronave emitir um sinal de socorro confirmando que a colisão havia ocorrido. Em seguida, o piloto tentou um pouso de emergência.
O relatório afirma ainda que a caixa-preta do avião parou de gravar cerca de 4 minutos antes do acidente - informação adiantada pelo Ministério dos Transportes sul-coreano, dias após o incidente.
O muro de concreto no final da pista do aeroporto com o qual o avião colidiu será removido, informou o governo sul-coreano. O Boeing 737-800 atravessou a pista do Aeroporto Internacional de Muan durante um pouso de emergência em 29 de dezembro após seu trem de pouso não ter sido acionado, batendo contra o muro de concreto e explodindo em chamas em seguida.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Por que tinha um muro perto da pista onde ocorreu acidente de avião na Coreia do Sul?

A linha do tempo do acidente com avião na Coreia do Sul que matou 179 pessoas

Choque com pássaros contribuiu para o acidente de avião na Coreia do Sul? O que sabemos até agora

Veja Também

Vira-lata que teve olhos e focinho queimados em queda de avião mobiliza moradores em SP

Passageiro morre após cair da escada de desembarque de avião em São Paulo

Por que um avião voou baixo e em círculos próximo ao Aeroporto de Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Aviação avião coreia do sul Mundo Acidente aéreo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados