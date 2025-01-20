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Fatalidade

Passageiro morre após cair da escada de desembarque de avião em São Paulo

Marco Antonio D'Amico, de 67 anos, caiu durante a saída do avião. Ele era auditor fiscal da Delegacia Regional Tributária de São José do Rio Preto
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 jan 2025 às 14:11

Publicado em 20 de Janeiro de 2025 às 14:11

Um passageiro morreu no domingo (19) após cair da escada de um avião durante o desembarque em São José do Rio Preto (SP). Marco Antonio D'Amico, de 67 anos, caiu durante a saída do avião. A vítima vinha no voo 3082 da Latam do Aeroporto de Congonhas e desembarcava no Aeroporto de São José do Rio Preto.
Uma equipe tentou reanimar Marco, que já estava sem sinais vitais. O atendimento foi inicialmente feito pela Seção Contraincêndio da concessionária Aeroportos Paulistas e, na sequência, o SAMU (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) foi acionado. A aeronave era o Airbus A320. Segundo informações da Flight Aware, ela decolou às 17h15 de São Paulo e chegou ao seu destino às 18h24 sem atraso.
Marco Antonio era auditor fiscal da Delegacia Regional Tributária de São José do Rio Preto. ''Marco Antonio foi um exemplo de compromisso com o serviço público e com a categoria dos auditores fiscais, atuando com dedicação incansável para fortalecer a união e defender os interesses de todos nós'', escreveu a Sinafresp em nota de pesar.
Ele também era representante sindical da entidade. Segundo o Sindicato, ele havia sido recém-eleito para mais um mandato. Concessionária lamentou o caso. ''A ASP lamenta profundamente o ocorrido e expressa suas sinceras condolências aos familiares e amigos neste momento de dor'', disse em nota.
O UOL entrou em contato com a Latam. A empresa informou que está apurando o incidente internamente e deve retornar em breve com um posicionamento.

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