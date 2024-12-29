Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Pelo menos 176 pessoas morrem em queda de avião na Coreia do Sul; o que se sabe
Mundo

Pelo menos 176 pessoas morrem em queda de avião na Coreia do Sul; o que se sabe

O acidente aconteceu pouco depois das 09h no horário local, quando o avião aterrissou no Aeroporto Internacional de Muan

Publicado em 29 de Dezembro de 2024 às 06:43

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

29 dez 2024 às 06:43
Imagem BBC Brasil
O acidente aconteceu pouco depois das 09h no horário local, quando o avião aterrissou no Aeroporto Internacional de Muan. Crédito: Reuters
Pelo menos 176 pessoas morreram depois que um avião caiu ao aterrissar em um aeroporto na Coreia do Sul. Dois sobreviventes foram retirados dos destroços e levados ao hospital.
O voo Boeing 737-800 - operado pela companhia aérea Jeju Air - tinha 181 passageiros a bordo, incluindo 175 passageiros e seis membros da tripulação, e estava chegando ao aeroporto de Muan vindo de Bangkok, na Tailândia.
As famílias das vítimas estão se reunindo no aeroporto enquanto as autoridades continuam a procurar os destroços.
Imagens on-line parecem mostrar o avião saindo da pista e colidindo com uma parede, antes de explodir em chamas.
Nenhuma causa foi confirmada, mas o serviço de bombeiros diz acreditar que uma colisão com pássaros e o mau tempo podem ser os culpados.
Mais de 1.500 equipes de emergência foram enviadas para o local e uma zona especial de desastre foi imposta pela Agência Nacional de Incêndio, que disse em um comunicado que fará o "melhor para resgatar as pessoas e nos recuperar do acidente até o fim".
O presidente interino Choi Sang-mok, que se tornou líder do país nesta sexta-feira, instruiu seu governo a usar todos os equipamentos e pessoal disponíveis para resgatar o maior número possível de pessoas do local do acidente da Jeju Air.
"Temos uma situação grave em que ocorreu uma grande perda de vidas depois que um avião saiu da pista no aeroporto de Muan", disse ele.
"Expresso minhas mais profundas condolências às muitas vítimas do incidente. Farei tudo o que puder para que os feridos se recuperem rapidamente."
Imagem BBC Brasil
O voo Boeing 737-800 - operado pela companhia aérea Jeju Air - tinha 181 passageiros a bordo e estava chegando ao aeroporto de Muan vindo de Bangkok, na Tailândia Crédito: Reuters

Faíscas e explosão

Testemunhas que estão falando com a agência de notícias Yonhap, da Coreia do Sul, dizem que viram faíscas e ouviram uma explosão antes do acidente.
Yoo Jae-yong, 41 anos, que estava hospedado próximo ao aeroporto, disse à Yonhap que viu uma faísca na asa direita pouco antes do acidente.
Kim Yong-cheol, de 70 anos, disse à agência que o avião não conseguiu aterrissar inicialmente e deu a volta para tentar novamente.
Kim diz que viu "fumaça preta subindo ao céu" depois de ouvir uma "explosão alta".
"Vi o avião descendo e achei que estava prestes a aterrissar quando notei um flash de luz", acrescenta outra testemunha chamada Cho. "Em seguida, houve um estrondo alto seguido de fumaça no ar, e então ouvi uma série de explosões."

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Uso reduzido do chatGPT nas empresas
IA e revisão de textos: apoio ou risco ético-estético?
Termos "six seven" e "farmar aura" se popularizaram nas redes sociais
‘Six seven’ e ‘farmar aura’: a nova onda de memes que ninguém explica
Feirão de Seminovos terá 19 lojistas e 2 mil veículos regularizados
Feirão de Seminovos vai ter mais de 2 mil veículos no Pavilhão de Carapina de quinta (23) a domingo (26)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados