Your browser does not support the audio element. Por que um avião voou baixo e em círculos próximo ao Aeroporto de Vitória

Alguns moradores de bairros de Vila Velha, Vitória e Serra, especialmente os situados nas proximidades do Aeroporto de Vitória, foram surpreendidos, na manhã desta sexta-feira (10), por uma aeronave sobrevoando em círculos, em baixa altitude e dando rasantes. A situação incomum para quem não é familiarizado com a aviação fez com que leitores encaminhassem registros para A Gazeta.

Em sites especializados em monitoramento de voos em tempo real, como o Flight Radar 24, a aeronave apareceu "riscando" o céu em um percurso bastante diferente das aproximações ou decolagens do aeroporto na Capital capixaba. O avião em questão é um Legacy 500 – denominado, na Força Aérea Brasileira (FAB), como IU-50.

Ainda que cause estranhamento para muitas pessoas, não há nada de errado com este tipo de voo. O que os moradores viram (e ouviram) nada mais é do que um procedimento padrão realizado pelo Grupo Especial de Inspeção em Voo (GEIV), vinculado à Aeronáutica.

Site de monitoramento de voos em tempo real mostrou aeronave fazendo rota "fora dos padrões" em bairros de Vitória e Serra Crédito: Reprodução/Flight Radar 24

O voo de inspeção busca verificar se os dados fornecidos pelos equipamentos de auxílio à navegação instalados dentro e fora do aeroporto são confiáveis e se estão com a precisão em dia. Isto é, o GEIV avalia a eficácia desses sistemas, equipamentos e procedimentos de modo a garantir uma operação segura às aeronaves em circulação no espaço aéreo brasileiro.

Uma das informações que esses aparelhos verificados enviam aos aviões é o caminho a ser seguido durante o voo. Eles auxiliam ainda nos pousos e decolagens, tanto em condições normais quanto em períodos de instabilidade climática, como os enfrentados na Capital nos últimos dias.

Avião voando em baixa altitude chamou atenção em Vitória e Serra Crédito: Leitor/A Gazeta

A Gazeta já reportou outros registros do grupamento em operação nos ares da Grande Vitória. Atualmente, segundo informações da FAB, o GEIV conta com cinco "aeronaves laboratórios", que integram o projeto I-X, iniciado em 2015, para substituição dos veteranos IC-95, operados em antigos turbo-hélice Embraer Bandeirante.

Os aviões que fazem as "calibragens" das pistas pelos aeroportos do Brasil são capazes de voar em velocidade máxima de 800 km/h e ainda possuem autonomia superior a 5,5 mil quilômetros.