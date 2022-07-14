Passageiros enfrentam tensão após trem de pouso de avião pegar fogo nos EUA

Passageiros que estavam a bordo de um avião da Spirit Airlines se assustaram ao avistar fumaça saindo do trem de pouso da aeronave enquanto ela pousava no Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson, em Atlanta, nos EUA . Os momentos de tensão foram registrados em vídeos publicados nas redes sociais.

Spirit Airlines disse que o avião seria temporariamente retirado de serviço para manutenção. Crédito: Reprodução/Twitter

Nas imagens, o avião aparece de longe com uma fumaça preta saindo da parte inferior da aeronave enquanto um pequeno foco de incêndio consumia um dos pneus. Outro vídeo, captado de dentro do avião, mostra os passageiros se levantando de seus assentos para espiar pelas janelas enquanto a tripulação pedia que permanecessem sentados.

"Se o piloto nos der o comando para evacuar, evacuaremos, mas, por favor, permaneçam sentados agora e mantenham os corredores livres", anunciou a tripulação pelo interfone. "Se tivermos que evacuar, por favor, deixem suas malas. Avisaremos se for o caso, por favor, permaneçam sentados".

Outro trecho em vídeo mostra o caminhão dos socorristas do aeroporto já na pista, combatendo as chamas no trem de pouso do avião, de onde a fumaça continuava a sair.

"Os socorristas extinguiram as chamas que começaram depois que os freios do avião superaqueceram e pegaram fogo no Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson'', anunciou o aeroporto de Atlanta no Twitter. Ninguém ficou ferido como resultado do incêndio, mas muitos passageiros a bordo ficaram alarmados com a situação do lado de fora.

Scottie Nelms, passageiro responsável pelos registros em vídeo de dentro do avião, disse ao canal norte-americano de notícias FOX 5 que estava tudo bem quando eles decolaram, mas que as coisas mudaram no momento da aterrissagem. "Assim que pousamos, fez um barulho estranho do lado esquerdo do avião. Ninguém sabia o que era até que paramos completamente no meio da pista de pouso", afirmou Nelms. "Vimos uma chama saindo do motor e as pessoas e eu começamos a enlouquecer."

Em comunicado encaminhado à imprensa, a Spirit Airlines disse que o avião seria temporariamente retirado de serviço para manutenção.

A Spirit Airlines plane caught on fire while landing in Atlanta recently. 😱🔥 pic.twitter.com/hBfScCMVgb — Everything Georgia (@GAFollowers) July 13, 2022