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Problemas respiratórios

Papa 'dormiu a noite toda' após novo episódio de broncoespasmo, diz Vaticano

O pontífice apresentou dois novos quadros de insuficiência respiratória aguda quando a equipe médica retirou "grandes quantidades" de muco acumulado de seus pulmões
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

04 mar 2025 às 07:56

Publicado em 04 de Março de 2025 às 07:56

O papa Francisco dormiu durante a noite toda sem apresentar novas complicações de saúde, informou o Vaticano na manhã desta terça-feira, 4. O pontífice apresentou dois novos quadros de insuficiência respiratória aguda quando a equipe médica retirou "grandes quantidades" de muco acumulado de seus pulmões, o que causou um novo episódio de broncoespasmo. A recaída foi revelada no boletim médico vespertino de segunda, 3.
O papa Francisco participa de audiência com reitores
O papa Francisco segue com a saúde debilitada e internado devdo a problemas respiratórios Crédito: ANDREW MEDICHINI/AP
"O papa dormiu toda a noite. Agora descansa", informou a Santa Sé em um breve comunicado. O prognóstico de Francisco ainda é reservado e ele segue sem previsão de alta.
O quadro de saúde do santo padre era considerado estável desde o último sábado, dia 1º. Com a recaída, os médicos não indicaram a continuidade da melhora, mas sugeriram que as crises já passaram.
A insuficiência respiratória obrigou Francisco a voltar a usar ventilação mecânica não invasiva para respirar. Ele está internado há 19 dias para o tratamento de uma pneumonia bilateral, que tem provocado a formação de secreção em seus pulmões, mas exames laboratoriais não apontaram sinais de novas infecções. (Com agências internacionais).

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