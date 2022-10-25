Noivo é morto na saída do casamento; polícia crê que ataque foi por engano

Uma cerimônia de casamento terminou em tragédia, com o assassinato do noivo a tiros, no município de Caborca, no norte do México. Segundo o canal de notícias La Octava, Marco Antonio Rosales Contreras, 32, foi atingido por quatro tiros, por um homem fugiu em seguida. A polícia mexicana aponta como uma das hipóteses de investigação que o atirador pode ter confundido o alvo e tinha intenção de matar um homem que se casava em outro local.

Noivo é morto a tiros na saída do casamento no México Crédito: Twitter | @Ramiro_Escoto

A imprensa mexicana informou que a ambulância chegou cerca de 20 minutos após o ataque, feito no domingo (23). Marco Antonio foi socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu aos graves ferimentos e morreu durante o trajeto.

Vídeos que circulam na internet mostram a noiva gritando e com o vestido sujo de sangue, no momento em que uma equipe de paramédicos tenta reanimar o noivo.

#CABORCA| #URGENTE| Identifican al hombre ejecutado al salir de su boda en las puertas del templo de La Candelaria.



Se trata de Marco Antonio de 32 años originario de Durango pero con residencia en #Guadalajara, el cuál recibió cuatro impactos de Bala. pic.twitter.com/QBR7hH7P2f — RAMIRO ESCOTO DIGITAL (RED) (@Ramiro_Escoto) October 23, 2022

A irmã do noivo, Michelle Adriana Rosales Contreras, 23, também ficou ferida com os disparos, mas não corre risco de morte.

Na segunda-feira (24), o Ministério Público do Estado divulgou detalhes da apuração, apontando que o atirador teria se enganado e buscava outra pessoa que, por coincidência, se casou no mesmo dia. Contudo, a cerimônia ocorreu em outra cidade.

As hipóteses do órgão de Justiça foram extraídas após mais de 24 horas de investigação, que apurou que esse poderia ser o motivo do assassinato do homem de 32 anos, segundo o Aristegui Noticias.

En seguimiento a la información proporcionada ayer, sobre los hechos ocurridos en #Caborca, la #FiscalíaDeSonora complementa: 1/4 pic.twitter.com/C2KTA4MStr — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) October 24, 2022