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México

Noivo é morto na saída do casamento; polícia crê que ataque foi por engano

Marco Antonio Rosales Contreras foi atingido por quatro tiros no município de Caborca, no norte do México. O homem que atirou no noivo fugiu logo em seguida
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 out 2022 às 15:18

Publicado em 25 de Outubro de 2022 às 15:18

Uma cerimônia de casamento terminou em tragédia, com o assassinato do noivo a tiros, no município de Caborca, no norte do México. Segundo o canal de notícias La Octava, Marco Antonio Rosales Contreras, 32, foi atingido por quatro tiros, por um homem fugiu em seguida. A polícia mexicana aponta como uma das hipóteses de investigação que o atirador pode ter confundido o alvo e tinha intenção de matar um homem que se casava em outro local.
Noivo é morto a tiros na saída do casamento no México
Noivo é morto a tiros na saída do casamento no México Crédito: Twitter | @Ramiro_Escoto
A imprensa mexicana informou que a ambulância chegou cerca de 20 minutos após o ataque, feito no domingo (23). Marco Antonio foi socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu aos graves ferimentos e morreu durante o trajeto.
Vídeos que circulam na internet mostram a noiva gritando e com o vestido sujo de sangue, no momento em que uma equipe de paramédicos tenta reanimar o noivo.
A irmã do noivo, Michelle Adriana Rosales Contreras, 23, também ficou ferida com os disparos, mas não corre risco de morte.
Na segunda-feira (24), o Ministério Público do Estado divulgou detalhes da apuração, apontando que o atirador teria se enganado e buscava outra pessoa que, por coincidência, se casou no mesmo dia. Contudo, a cerimônia ocorreu em outra cidade.
As hipóteses do órgão de Justiça foram extraídas após mais de 24 horas de investigação, que apurou que esse poderia ser o motivo do assassinato do homem de 32 anos, segundo o Aristegui Noticias.
A Procuradoria ressalta que não descarta nenhuma linha de investigação para as causas do assassinato.

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