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Estados Unidos

Turistas ficam presos em caverna com suíte de R$ 5 mil no Grand Canyon

Os cinco turistas estão presos na caverna desde domingo, após o elevador em que eles estavam quebrar, deixando-os a 60 metros de profundidade. Local é um empreendimento turístico, com suítes subterrâneas

Publicado em 25 de Outubro de 2022 às 15:06

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 out 2022 às 15:06
Cinco turistas estão presos há mais de um dia nas cavernas do Grand Canyon em Peach Springs, no Arizona (EUA). Um elevador em que eles estavam quebrou, deixando-os a 60 metros de profundidade. O detalhe é que o local é um empreendimento turístico, com suítes com diárias de mais de R$ 5 mil.
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Grand Canyon, nos EUA: cinco turistas estão presos em um caverna situada no local Crédito: Pinterest
O grupo está desde domingo dentro de uma das maiores cavernas secas do país. No local, existe uma suíte de hotel subterrânea e um restaurante, explicou Jon Paxton, porta-voz do Gabinete do Xerife do Condado de Coconino, à CNN.
Devido à situação, os turistas estão hospedados no local, para que fiquem mais confortáveis o possível. A suíte subterrânea acomoda seis pessoas e tem diárias de R$ 5.330,80 (US$ 1.000), para dois hóspedes.
O quarto tem duas camas queen size, um banheiro portátil e uma cozinha com micro-ondas e frigobar.
"Cinco pessoas estavam saindo das cavernas quando o elevador parou de funcionar. Acreditando que foi um problema elétrico e um gerador foi trazido. Mas não é um problema elétrico, e sim mecânico", disse Paxton à CNN.
Existem cerca de 21 lances de escadas que levam à superfície, disse Paxton. Mas algumas das pessoas presas não têm capacidade física para subi-las, devido à idade ou problemas de saúde.
A equipe de manutenção do elevador está trabalhando para consertá-lo. Após a tentativa de usar um gerador falhar, o próximo passoé usar um dispositivo para içar os turistas para fora das cavernas.

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