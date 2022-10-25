Turistas ficam presos em caverna com suíte de R$ 5 mil no Grand Canyon

Cinco turistas estão presos há mais de um dia nas cavernas do Grand Canyon em Peach Springs, no Arizona (EUA). Um elevador em que eles estavam quebrou, deixando-os a 60 metros de profundidade. O detalhe é que o local é um empreendimento turístico, com suítes com diárias de mais de R$ 5 mil.

Grand Canyon, nos EUA: cinco turistas estão presos em um caverna situada no local Crédito: Pinterest

O grupo está desde domingo dentro de uma das maiores cavernas secas do país. No local, existe uma suíte de hotel subterrânea e um restaurante, explicou Jon Paxton, porta-voz do Gabinete do Xerife do Condado de Coconino, à CNN.

Devido à situação, os turistas estão hospedados no local, para que fiquem mais confortáveis o possível. A suíte subterrânea acomoda seis pessoas e tem diárias de R$ 5.330,80 (US$ 1.000), para dois hóspedes.

O quarto tem duas camas queen size, um banheiro portátil e uma cozinha com micro-ondas e frigobar.

"Cinco pessoas estavam saindo das cavernas quando o elevador parou de funcionar. Acreditando que foi um problema elétrico e um gerador foi trazido. Mas não é um problema elétrico, e sim mecânico", disse Paxton à CNN.

Existem cerca de 21 lances de escadas que levam à superfície, disse Paxton. Mas algumas das pessoas presas não têm capacidade física para subi-las, devido à idade ou problemas de saúde.

A equipe de manutenção do elevador está trabalhando para consertá-lo. Após a tentativa de usar um gerador falhar, o próximo passoé usar um dispositivo para içar os turistas para fora das cavernas.