Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  Ataque a tiros deixa 2 mortos em escola nos EUA
Missouri

Ataque a tiros deixa 2 mortos em escola nos EUA

Atirador tinha cerca de 20 anos e feriu pelo menos outras sete pessoas antes de ser morto pela polícia. Alguns estudantes formaram barricadas nas portas; outros fugiram pelas janelas
Agência FolhaPress

Publicado em 24 de Outubro de 2022 às 16:38

Um homem de cerca de 20 anos invadiu uma escola em St. Louis, no Missouri, nesta segunda-feira (24) e matou ao menos duas pessoas a tiros antes de ser morto pela polícia.
Ataque a tiros em escola deixou ao menos duas pessoas mortas nos EUA Crédito: Reuters | Folhapress
Segundo o chefe de polícia local, Michael Sack, pelo menos outras sete pessoas ficaram feridas. O crime ocorreu por volta das 9h, no horário local (11h em Brasília). Quando os agentes chegaram à escola, um grupo de alunos corria para fora do local gritando que o atirador portava uma arma longa.
Alguns estudantes formaram barricadas nas portas e se amontoaram nos cantos das salas de aula para tentar se proteger. Outros fugiram pelas janelas e correram para fugir do prédio, de acordo com a imprensa local.
O comissário de polícia confirmou a morte de ao menos uma adolescente e de uma mulher adulta, mas não disse se ela era uma professora.
Segundo autoridades municipais, a escola tinha ao menos sete agentes de segurança vigiando diferentes pontos de entrada. Não está claro como o atirador conseguiu entrar no prédio.
A identidade das vítimas e do atirador ainda não foram reveladas.

Veja Também

Quem é Rishi Sunak, novo primeiro-ministro do Reino Unido

Papa Francisco abre inscrições para Jornada Mundial da Juventude 2023

Venezuela é principal origem de mão de obra imigrante no Brasil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Estados Unidos Mundo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar 
Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública
Geely EX5 DM-i 2026
Geely anuncia preços partindo de R$ 189.990 para o EX5 EM-i com autonomia de 1.300 km

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados