Ataque a tiros deixa 2 mortos em escola nos EUA

Um homem de cerca de 20 anos invadiu uma escola em St. Louis, no Missouri, nesta segunda-feira (24) e matou ao menos duas pessoas a tiros antes de ser morto pela polícia.
Segundo o chefe de polícia local, Michael Sack, pelo menos outras sete pessoas ficaram feridas. O crime ocorreu por volta das 9h, no horário local (11h em Brasília). Quando os agentes chegaram à escola, um grupo de alunos corria para fora do local gritando que o atirador portava uma arma longa.
Alguns estudantes formaram barricadas nas portas e se amontoaram nos cantos das salas de aula para tentar se proteger. Outros fugiram pelas janelas e correram para fugir do prédio, de acordo com a imprensa local.
O comissário de polícia confirmou a morte de ao menos uma adolescente e de uma mulher adulta, mas não disse se ela era uma professora.
Segundo autoridades municipais, a escola tinha ao menos sete agentes de segurança vigiando diferentes pontos de entrada. Não está claro como o atirador conseguiu entrar no prédio.
A identidade das vítimas e do atirador ainda não foram reveladas.