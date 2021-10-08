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Liberdade de imprensa

Nobel da Paz de 2021 vai para jornalistas Maria Ressa e Dmitri Muratov

Profissionais das Flipinas e da Rússia ganharam o prêmio 'pela corajosa luta' pela liberdade de expressão nos países onde residem

Publicado em 08 de Outubro de 2021 às 10:00

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 out 2021 às 10:00
Ilustração mostra Maria Ressa e Dmitry Muratov, vencedores do prêmio Nobel da Paz de 2021 — Foto: Reprodução/Prêmio Nobel
Ilustração mostra Maria Ressa e Dmitry Muratov, vencedores do prêmio Nobel da Paz de 2021  Crédito: Reprodução/Prêmio Nobel
Os jornalistas Maria Ressa, das Filipinas, e Dmitri Muratov, da Rússia, ganharam o prêmio Nobel da Paz de 2021. O anúncio foi feito na manhã desta sexta-feira (8) pelo comitê norueguês do Nobel.
Ressa, repórter filipina-americana, é editora do site de jornalismo investigativo Rappler e foi presa pelo governo de Rodrigo Duterte, em 2019, acusada de violar uma controversa legislação contra "difamação cibernética" por causa de uma reportagem em que acusava um empresário filipino de atividades ilegais.
Já Muratov é cofundador e editor-chefe do "Novaia Gazeta" (novo jornal, em russo), um dos principais jornais de oposição ao governo de Vladimir Putin. O comitê norueguês descreveu o veículo como o mais independente da Rússia atualmente.
A escolha, justificou a porta-voz do comitê, Berit Reiss-Andersen, foi um aceno à defesa das liberdades de imprensa e de expressão, "pré-requisitos para sociedades democráticas e a paz duradoura".
"Esse prêmio não vai resolver os problemas que os jornalistas e a liberdade de expressão vêm enfrentando, mas joga luz sobre o trabalho dos jornalistas e o quão difícil é exercer a liberdade de expressão não apenas em regiões de conflito armado, mas em todo o mundo", disse.

QUEM SÃO OS JORNALISTAS

Ressa e Muratov foram escolhidos entre um universo de 329 candidatos, que incluía 234 indivíduos e 95 organizações -o terceiro maior número de todos os tempos. Os demais nomes na lista só serão tornados públicos daqui a cinco décadas, seguindo as regras do prêmio.
A jornalista se tornou a 18ª mulher a ser escolhida para o Nobel da Paz desde que a distinção começou a ser entregue, em 1901. Em uma plataforma do jornal Rappler nas redes sociais, ela disse esperar que o prêmio seja "um reconhecimento de como é difícil ser jornalista hoje" e que "dê energia para continuar na batalha pelos fatos".
Ainda que seja alvo de críticas de Dmitri Muratov, o Kremlin parabenizou o jornalista pela premiação. "Ele trabalha persistentemente de acordo com seus próprios ideais, é dedicado a eles, talentoso e corajoso", disse o porta-voz Dmitri Peskov a repórteres pouco após o anúncio do comitê notureguês.
Ele é o primeiro russo a ganhar o prêmio Nobel da Paz desde o político Mikhail Gorbachov, laureado em 1990 pelo papel de liderança que desempenhou nas mudanças radicais nas relações Leste-Oeste. Gorbachov, aliás, ajudou a fundar o Novaia Gazeta, jornal para o qual trabalha Muratov, em 1993, com parte do dinheiro que recebeu ao ganhar o prêmio.

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A liberdade de expressão rondava os nomes cotados para ganhar a edição de 2021 do Nobel da Paz. A organização não governamental Repórteres Sem Fronteiras, fundada em 1985 e responsável por monitorar, em 130 países, as relações de chefes de governo com a imprensa local, era apontada como possível vencedora.
O prêmio é o primeiro para jornalistas desde que o alemão Carl von Ossietzky o ganhou, em 1935, por revelar o programa secreto de rearmamento de seu país no pós-guerra. Antes dele, dois jornalistas haviam sido laureados: o italiano Ernesto Teodoro Moneta, em 1907, por seu trabalho para um entendimento entre a França e a Itália, e o suíço Élie Ducommun, pela direção do Bureau da Paz.

PRÊMIO NOBEL

O Nobel foi concedido pela primeira vez em 1901. Inicialmente, eram cinco categorias: paz, literatura, química, física e medicina. Uma sexta -economia- foi adicionada décadas mais tarde, em 1969.
Até a metade do século 20, os vencedores da categoria paz eram "políticos ativos que procuravam promover a paz internacional, a estabilidade e a justiça por meio da diplomacia e de acordos internacionais". Desde o fim da Segunda Guerra, o prêmio passou a reconhecer esforços nas áreas de desarmamento, democracia e direitos humanos. Na virada para o século 21, o foco mudou para iniciativas que tentem limitar mudanças climáticas causadas pelo homem.

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