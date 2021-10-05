Papa reúne líderes em apelo por 'ação urgente' de cúpula do clima

Papa Francisco Crédito: Daniel Marenco/Folhapress

O papa Francisco reuniu cientistas e líderes religiosos, nesta segunda-feira (4), para pedir que a cúpula do clima, que será realizada no Reino Unido a partir do próximo dia 31, ofereça "urgentemente" ações concretas de combate à crise climática.

"A COP 26 está sendo convocada a oferecer, urgentemente, respostas eficazes para a crise ecológica sem precedentes e para a crise de valores em que vivemos", disse o pontífice. "Isso permitirá dar uma esperança concreta às futuras gerações. Vamos acompanhar com nosso compromisso e nossa proximidade espiritual.

O argentino transmitiu a mensagem em encontro no Vaticano batizado de "Fé e Ciência: Rumo à COP 26". Estavam presentes líderes cristãos, como Justin Welby, arcebispo de Canterbury e líder espiritual dos anglicanos, e o patriarca ortodoxo Bartolomeu; mas também representantes muçulmanos, judeus, hindus, sikhs, budistas e taoistas, entre outros.

A reunião terminou com a assinatura de um apelo aos participantes da 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática (COP 26), que acontecerá em Glasgow, na Escócia, de 31 de outubro a 12 de novembro. O texto foi entregue ao chanceler italiano, Luigi Di Maio, e ao presidente da COP, Alok Sharma.

A menos de um mês do evento sobre o clima, o documento é mais um movimento de pressão para que os líderes mundiais ajam de forma rápida e contundente ante um aquecimento global chamado de "catastrófico" pelos religiosos.

Com frequência, Francisco denuncia o que ele considera comportamentos prejudiciais para o planeta.

Essas "sementes de conflito", destacou o papa, "causam as graves feridas que provocamos ao meio ambiente, como as mudanças climáticas, a desertificação, a poluição, a perda da biodiversidade".

Welby, por sua vez, criticou que "nos últimos 100 anos tenhamos declarado guerra à Criação".

"Nossos abusos, nossa guerra contra o clima, afetam os mais pobres", disse. Ele defendeu o que chamou de "arquitetura financeira global que se arrependa de seus pecados" para promover mudanças como impostos que estimulem atividades mais sustentáveis e a economia verde.

Outros líderes destacaram a importância de uma ação conjunta entre os países -e Francisco afirmou que diferenças culturais devem ser vistas como uma força, não uma fraqueza, nesse contexto. "Se um país naufragar, todos naufragamos", disse Rajwant Singh, líder sikh americano.