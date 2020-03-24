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Coronavírus

Na China, com exceção de Wuhan, província de Hubei atenuará quarentena em massa

Autoridades chinesas começaram a diminuir gradualmente restrições

Publicado em 24 de Março de 2020 às 08:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mar 2020 às 08:56
Homem usa máscara para se proteger do coronavírus na China
Homem usa máscara para se proteger do coronavírus, na China. Crédito: Macau Photo Agency/ Unsplash
As autoridades chinesas estão planejando atenuar a quarentena em massa na província central de Hubei, onde emergiu originalmente a pandemia do novo coronavírus, como parte de esforços em todo o país para revitalizar uma economia levada quase à paralisação pelo contágio.
De acordo com um comunicado emitido pelo governo de Hubei, autoridades vão encerrar as restrições ao tráfego saindo de dentro para fora da província a partir de quarta-feira (25), com exceção da capital de Wuhan, onde partidas ainda ficarão bloqueadas por mais duas semanas.
Ainda assim, apenas as pessoas atestadas como livres do risco de provocar contágio poderão partir. Aqueles saindo de Hubei terão de portar um "código verde" emitido pelas autoridades da província para certificar o seu estado de saúde, diz o comunicado.

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Com 11 milhões de habitantes, a cidade de Wuhan encerrará os seus controles sobre o tráfego a partir de 8 de abril, de acordo com o comunicado, e aqueles partindo também terão de portar o código verde atestando a sua saúde.
A cidade também começará a estimular a retomada das operações de empresas, sempre de acordo com avaliações de risco à saúde, diz o comunicado.
Há pouco mais de dois meses, em 23 de janeiro, a China começou a cercar Wuhan em uma tentativa de conter a propagação do novo coronavírus, detectado inicialmente na cidade. Medidas similares foram estendidas a toda a província de Hubei naquele mês, enquanto quarentenas parciais foram impostas em boa parte do resto do país, afetando centenas de milhões de pessoas.
Autoridades chinesas começaram, nas últimas semanas, a diminuir gradualmente essas restrições, permitindo a trabalhadores retornar a seus locais de trabalho e encorajando empresas a retomar operações, em um esforço para restaurar a atividade econômica regular.

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