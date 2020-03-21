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Coronavírus

Sairemos fortes como a China já está saindo, diz Moro

Em meio à pandemia global de coronavírus, o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sergio Moro, publicou uma mensagem motivacional neste sábado (21) hoje em sua conta no Twitter, com referências aos Estados Unidos e à China

Publicado em 21 de Março de 2020 às 17:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mar 2020 às 17:51
Ministro da Justiça Sergio Moro Crédito: IsaacAmorim/MJ
Em meio à pandemia global de coronavírus, o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sergio Moro, publicou uma mensagem motivacional neste sábado (21) hoje em sua conta no Twitter, com referências aos Estados Unidos e à China.
"'A única coisa que devemos temer é o próprio medo, o inominado, o irracional, o terror injustificado que paralisa os esforços necessários para converter recuos em avanços'. Grande discurso. Sairemos juntos, fortes, como a China já está saindo, sem pânico, com prudência e solidariedade", escreveu o ministro.
O discurso a que Moro se refere foi proferido pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, que governou o país no começo do século passado, na esteira da crise econômica.
Já a citação explícita à China ocorre após uma indisposição ao longo da semana, quando o deputado federa e filho do presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, fez declarações que foram mal recebidas pelo embaixador chinês no Brasil.

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