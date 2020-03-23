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Covid-19

Doação de máscaras da China gera confusão entre Itália e República Tcheca

Autoridades tchecas anunciaram na terça (17) a apreensão de 700 mil máscaras e respiradores, material apontado como contrabando

Publicado em 23 de Março de 2020 às 16:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mar 2020 às 16:56
Máscaras são utilizadas no combate contra o coronavírus
Máscaras são utilizadas no combate contra o coronavírus Crédito: Mika Baumeister/ Unsplash
Uma doação de máscaras hospitalares da China com destino à Itália foi encontrada em um armazém na República Tcheca, o que gerou uma confusão entre os dois países europeus.
Autoridades tchecas anunciaram na terça (17) a apreensão de 700 mil máscaras e respiradores.
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O material foi descoberto em um armazém em Lovoisce, ao norte de Praga, em uma operação contra a venda irregular de itens hospitalares, que se tornaram mais valiosos devido à pandemia de Covid-19.
Segundo o governo, esse material teria sido encomendado por autoridades de saúde tchecas, mas um intermediário teria decidido aumentar o preço combinado inicialmente, o que o levou a operação a ser considerada irregular e motivou a apreensão do material.
Em seguida, as máscaras foram distribuídas a hospitais do país.

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Na sexta (20), no entanto, foi revelado que parte do carregamento - cerca de 102 mil máscaras - eram parte de uma doação de um departamento da Cruz Vermelha na China para a comunidade chinesa na Itália.
O governo tcheco pediu desculpas e prometeu mandar um carregamento de máscaras para a Itália, de modo a compensar o erro, adicionando alguns milhares de unidades.
O carregamento seguiria de ônibus nesta segunda (23), junto com um grupo de italianos que estão voltando para o país.
Não está claro como as máscaras da China foram parar na República Checa, que não faz fronteira com a Itália, mas fica a algumas horas de estrada.
O ministro das Relações Exteriores da Itália, Luigi di Maio, disse que conversou no domingo (22) com seu homólogo tcheco e que considera a situação resolvida.
A Itália é um dos países mais atingidos pela pandemia no mundo e soma mais de 5.000 mortes. Na República Tcheca, houve ao menos 1.120 casos e uma morte.

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