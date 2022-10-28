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Estados Unidos

Mascarado que roubou loja com espada samurai é preso após 10 dias de fuga

Além da espada samurai, o homem também vestia uma máscara de palhaço. Ele saiu do estabelecimento e se escondeu em uma floresta próxima; após pelo menos dez dias de procura, ele foi encontrado e preso pela polícia

Publicado em 28 de Outubro de 2022 às 14:32

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 out 2022 às 14:32
A Polícia dos Estados Unidos prendeu um homem que roubou uma loja com uma espada samurai enquanto vestia uma máscara de palhaço. O caso ocorreu na madrugada do dia 13 de outubro no Condado de Monroe, no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, e ele foi procurado pelas autoridades por pelo menos dez dias.
Homem roubou uma loja nos Estados Unidos vestido de uma máscara e com espada samurai
Homem roubou uma loja nos Estados Unidos com espada samurai e vestido de uma máscara de palhaço Crédito: Twitter @KeeleyFox29 | Montagem A Gazeta
William Clancy, 39, foi acusado de roubo, ameaça imprudente, agressão, receptação de propriedade roubada e posse de instrumentos de um crime, segundo a emissora local WJACTV.
Ele foi flagrado por câmeras de segurança entrando em um estabelecimento e exigindo dinheiro de um caixa, com uma espada samurai em punhos. Segundo a polícia, ele saiu pelos fundos e se escondeu no meio de uma floresta próxima do estabelecimento.
As imagens do roubo com a máscara viralizaram nas redes sociais e, com isso, a polícia conseguiu realizar uma rápida identificação do suspeito.

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