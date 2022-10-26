Mulher que estava desaparecida é achada morta dentro de cobra píton

Uma mulher de 54 anos que estava desaparecida desde a última sexta-feira (21) foi encontrada morta, dois dias depois, dentro de uma cobra píton de aproximadamente 7 metros de comprimento. O caso surpreendente foi registrado em um vilarejo da província de Jambi, na Indonésia.
Segundo o jornal britânico Daily Mirror, os moradores do vilarejo procuravam pela mulher em uma área de mata quando se depararam com a cobra repousando e notaram um volume fora do comum dentro do animal. Eles resolveram abrir a cobra e encontram a mulher, identificada pelo primeiro nome, Jahrah.
Ainda de acordo com o Daily Mirror, Terjun Gajah, chefe da aldeia onde Jahrah morava, acredita que a cobra tenha atacado e engolido a mulher em um período de duas horas.
A família de Jahrah contou que ela habitualmente saía de casa todos os dias para trabalhar em uma plantação onde colhia borracha, uma das atividades mais comuns da Indonésia.
O clima de tensão tomou conta do vilarejo, já que é comum na região a presença de grandes pítons.