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Eleições nos EUA

Kamala lança vídeo de campanha com música de Beyoncé

Propaganda busca retratar a provável candidata democrata à Presidência dos Estados Unidos como a líder de uma batalha para proteger os direitos individuais dos americanos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 jul 2024 às 22:10

Publicado em 25 de Julho de 2024 às 22:10

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, lançou o primeiro vídeo de sua campanha pela Presidência nesta quinta-feira (25).
Narrada pela própria Kamala, a propaganda busca retratar a provável candidata democrata à Presidência como a líder de uma batalha para proteger os direitos individuais dos americanos.
Ela cita, entre outros, o direito ao próprio corpo - uma referência à derrubada, pela Suprema Corte americana, do direito ao aborto a nível federal em 2022, uma medida da qual a maioria dos americanos discorda.
"Freedom", música da diva pop Beyoncé que sua equipe tocou quando ela visitou a sede de sua campanha pela primeira vez, serve de trilha sonora para o vídeo.
Na terça (23), a CNN havia noticiado que a cantora, conhecida por sua rigidez em relação aos direitos de reprodução de sua obra, deu permissão para que Kamala usasse a canção.
"Liberdade / Onde está você? / Eu quebro as correntes sozinha / Não vou deixar minha liberdade apodrecer no inferno / Ei! Vou continuar correndo / Porque um vencedor não desiste de si mesmo"
"Freedom" (Beyoncé) - Tradução de trecho da canção
Beyoncé apoiou outros candidatos democratas no passado, como Obama e Joe Biden. Embora ela ainda não tenha se pronunciado sobre o tema, sua mãe, Tina Knowles, declarou voto em Kamala em uma publicação no Instagram, dizendo que ela a considera jovial, afiada e cheia de energia.
A campanha da vice vem apostando em referências à cultura pop e em memes para conquistar a geração Z, como são chamados os que têm de 12 a 27 anos - uma demografia que pode se mostrar crucial no pleito caso a candidatura de Kamala se confirme e com a qual Biden vinha tendo dificuldade para dialogar.

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