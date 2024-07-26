Kamala lança vídeo de campanha com música de Beyoncé

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, lançou o primeiro vídeo de sua campanha pela Presidência nesta quinta-feira (25).

Narrada pela própria Kamala, a propaganda busca retratar a provável candidata democrata à Presidência como a líder de uma batalha para proteger os direitos individuais dos americanos.

Ela cita, entre outros, o direito ao próprio corpo - uma referência à derrubada, pela Suprema Corte americana, do direito ao aborto a nível federal em 2022, uma medida da qual a maioria dos americanos discorda.

"Freedom", música da diva pop Beyoncé que sua equipe tocou quando ela visitou a sede de sua campanha pela primeira vez, serve de trilha sonora para o vídeo.

Na terça (23), a CNN havia noticiado que a cantora, conhecida por sua rigidez em relação aos direitos de reprodução de sua obra, deu permissão para que Kamala usasse a canção.

"Liberdade / Onde está você? / Eu quebro as correntes sozinha / Não vou deixar minha liberdade apodrecer no inferno / Ei! Vou continuar correndo / Porque um vencedor não desiste de si mesmo" "Freedom" (Beyoncé) - Tradução de trecho da canção

Beyoncé apoiou outros candidatos democratas no passado, como Obama e Joe Biden. Embora ela ainda não tenha se pronunciado sobre o tema, sua mãe, Tina Knowles, declarou voto em Kamala em uma publicação no Instagram, dizendo que ela a considera jovial, afiada e cheia de energia.