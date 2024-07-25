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Divergências ideológicas

Kamala e Biden se reúnem com Netanyahu: "temos muito o que conversar"

Reunião na Casa Branca nesta quinta-feira (25) foi o primeiro encontro presencial entre os líderes desde quando a guerra Israel-Hamas teve início; mortes na faixa de Gaza tem sido motivo de repreensões do presidente americano
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 jul 2024 às 20:52

Publicado em 25 de Julho de 2024 às 20:52

SÃO PAULO SP (FOLHAPRESS) - A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, reuniu-se o primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, na Casa Branca nesta quinta-feira (25).
O encontro foi observado de perto por analistas, que buscavam ali indícios de possíveis reformulações da política externa americana em relação à Israel por parte da provável candidata do Partido Democrata à Presidência caso ela seja eleita.
Horas antes, era o presidente, Joe Biden, que estava com "Bibi", como o líder israelense é conhecido. Este foi o primeiro encontro presencial entre os líderes desde outubro do ano passado, quando teve início a guerra Israel-Hamas.
Biden viajou até Israel para demonstrar o apoio semanas depois da eclosão do conflito. Então, o americano abraçou Netanyahu e prometeu apoiá-lo.
Ao menos diante das câmeras, o americano manteve nesta quinta o tom amistoso daquela ocasião, e segundo relato do jornal The New York Times abriu um sorriso largo ao dar as boas-vindas ao israelense ao Salão Oval.

"Temos muito o que conversar"

Suas palavras, "temos muito o que conversar", davam um indício, no entanto, da tensão que os países vêm acumulando nos últimos tempos.
Washington é o maior aliado externo de Tel Aviv desde os anos 1970. A relação entre os dois países já passou por diversos altos e baixos mas, desde a Segunda Guerra Mundial, o Estado judeu foi o país do mundo que mais recebeu ajuda direta dos EUA.
Ao responder o americano, Benjamin Netanyahu citou justamente esse histórico. "Quero agradecê-lo por seus 50 anos de serviço público [Biden entrou na política 52 anos atrás, ao ser eleito senador por Delaware] e 50 anos de apoio ao Estado de Israel".
As divergências mais recentes entre os líderes começaram pouco depois que Netanyahu voltou ao posto de primeiro-ministro, no final de 2022 - seu governo, o mais à direita da história de Israel, iniciou uma ofensiva contra o Judiciário logo após assumir, uma iniciativa que foi publicamente criticada por Biden.
A guerra em Gaza, cujo estopim foi uma incursão do Hamas ao sul de Israel que deixou cerca de 1.200 mortos, no ataque mais letal a judeus desde o Holocausto, a princípio voltou a unir os líderes.
Mas a continuidade do conflito na faixa, já no seu nono mês, e o grande número de mortes que ela vem provocando - estimado em mais de 39 mil pelas autoridades da faixa, ligadas ao grupo terrorista -, tem sido motivo de repreensões cada vez mais duras por parte do presidente americano.

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