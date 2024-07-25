Retórica pró-Hamas é 'abominável', dispara Kamala

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A vice-presidente Kamala Harris, possível candidata democrata às eleições americanas em novembro, criticou manifestantes que queimaram a bandeira dos Estados Unidos em um ato pró-Palestina na quarta-feira (24).
Kamala classificou manifestação como retórica alimentada pelo ódio. "Condeno qualquer indivíduo associado à brutal organização terrorista Hamas, que jurou aniquilar o Estado de Israel e matar judeus. Grafites e retórica pró-Hamas são abomináveis", avaliou.
Na sequência, ela disse ser a favor do protesto pacífico, mas criticou o ato da queima da bandeira americana.
"Eu apoio o direito de protestar pacificamente, mas sejamos claros: antissemitismo, ódio e violência de qualquer tipo não têm lugar em nossa nação"
Protestos contra Netanyahu
A polícia prendeu cinco pessoas que protestavam nos corredores do Congresso americano, em Washington (EUA), durante o discurso do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, na quarta-feira (24). "Cinco pessoas na galeria acabaram de interromper o discurso durante a Reunião Conjunta. Todos eles foram imediatamente retirados da galeria e presos. Perturbar o Congresso e manifestar-se nos edifícios do Congresso é ilegal", diz a publicação.
Manifestantes pró-Palestina entraram em confronto com a polícia do lado de fora do Capitólio. Eles se envolveram em um confronto com agentes enquanto tentavam ultrapassar a barreira policial.
"Parte da multidão começou a ficar violenta na First Street e Constitution Avenue, NW. Os manifestantes não obedeceram à nossa ordem de recuar da linha policial. Estamos usando spray de pimenta em qualquer um que tente infringir a lei e cruzar essa linha", divulgou a Polícia do Capitólio em post no X (antigo Twitter).
Uma deputada democrata protestou contra o primeiro-ministro israelense. Rashida Tlaib - única congressista palestina-americana - segurou uma placa preta e branca com a frase "criminoso de guerra", de um lado, e "culpado de genocídio", do outro, segundo relatou a rede de TV CNN. Ela ficou sentada o tempo todo. Entretanto, o premiê israelense foi aplaudido de pé pela maior parte dos congressistas, tanto republicanos quanto democratas.