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Eleições nos EUA

Kamala já tem número de delegados necessário para ser candidata, diz agência

Apoio é informal e só vale quando for oficializado na convenção democrata em agosto, mas demonstra força de vice-presidente, que diz estar orgulhosa
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 jul 2024 às 10:37

Publicado em 23 de Julho de 2024 às 10:37

SÃO PAULO - A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, conquistou, segunda-feira (22), o apoio do número de delegados do Partido Democrata necessário para ser nomeada candidata da agremiação à Casa Branca na convenção em agosto, de acordo membros da campanha ouvidos pela agência Reuters.
Nos EUA, os partidos selecionam seus candidatos à Presidência através de uma votação indireta: eleitores participam de primárias estaduais, e cada estado envia um determinado número de delegados à convenção nacional. São esses delegados que, munidos do resultado das primárias em seus estados, oficialmente selecionam o candidato do partido.
Vice-presidente dos EUA, Kamala Farris, pré-candidata à presidência
Kamala Harris fez seu primeiro discurso de campanha em clima de triunfo  Crédito: Reuters/Folhapress
Dessa forma, a candidatura de Kamala só pode ser oficializada nesse evento, e os delegados podem mudar de ideia até lá. A imensa maioria deles foi eleita nas primárias do partido para apoiar Joe Biden e, com a desistência do presidente, eles ficam livres para escolher quem desejarem.
Ainda assim, o fato de que Kamala já arregimentou o apoio informal da maioria simples dos delegados (2,214 dos cerca de 4 mil, de acordo com um levantamento não oficial da Associated Press) é uma demonstração de força da vice-presidente, e deve evitar a aparição de adversários que queiram disputar a nomeação com ela — governadores cotados, como Gretchen Whitmer, de Michigan, e J.B. Pritzker, de Illinois, já disseram que não vão tentar a indicação.
Do contrário, seria necessário realizar uma convenção aberta, onde cada candidato busca apoio entre os delegados durante o evento, mas os democratas parecem querer evitar os riscos que um embate assim traria.

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O presidente do comitê nacional do partido, Jaime Harrison, disse na segunda que o partido vai escolher o novo candidato à Presidência até o dia 7 de agosto, via voto online, antecipando a decisão e confirmando que não deve haver espaço para disputas abertas.
Kamala já havia se consolidado como sucessora de Biden nesta segunda, conquistando apoio de nomes fortes do Partido Democrata, como o da ex-presidente da Câmara dos Deputados Nancy Pelosi.
O clima de triunfo era visível em seu primeiro discurso de campanha, feito no início da noite desta segunda no local onde até o último domingo (21) era a sede da campanha Biden-Harris. "O bastão está nas nossas mãos", disse Kamala, que foi introduzida ao som de "Freedom", de Beyoncé.

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