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Eleições nos EUA

'Minha intenção é ganhar essa nomeação', diz Kamala Harris

Além de Biden, os Clintons e outras lideranças do partido, como a bancada negra, já a endossaram. Por outro lado, outros nomes se limitaram a elogiar Biden e defender um processo de substituição transparente - caso do ex-presidente Barack Obama
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 jul 2024 às 19:23

Publicado em 21 de Julho de 2024 às 19:23

A vice-presidente Kamala Harris declarou sua intenção de substituir Joe Biden como candidata à Casa Branca pelo Partido Democrata, após o octogenário declarar sua saída da corrida neste domingo (21).
"Eu estou honrada em ter o endosso do presidente e minha intenção é merecer e ganhar essa nomeação", afirmou em nota.
Além de Biden, os Clintons e outras lideranças do partido, como a bancada negra, já a endossaram. Por outro lado, outros nomes se limitaram a elogiar Biden e defender um processo de substituição transparente - caso do ex-presidente Barack Obama.
Até agora, porém, nenhum outro nome veio a público lançar-se como opção além de Kamala. A convenção do partido acontece em quatro semanas em Chicago.
"Ao longo do último ano, eu viajei pelo país, conversando com americanos sobre a escolha clara nesta eleição importante. E isso é o que eu vou continuar a fazer nos dias e semanas a frente. Eu vou fazer tudo ao meu alcance para unir o Partido Democrata - e a nossa nação - para derrotar Donald Trump e sua agenda extremista Projeto 2025", disse.

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