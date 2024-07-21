'Minha intenção é ganhar essa nomeação', diz Kamala Harris

"Eu estou honrada em ter o endosso do presidente e minha intenção é merecer e ganhar essa nomeação", afirmou em nota.

Além de Biden, os Clintons e outras lideranças do partido, como a bancada negra, já a endossaram. Por outro lado, outros nomes se limitaram a elogiar Biden e defender um processo de substituição transparente - caso do ex-presidente Barack Obama.

Até agora, porém, nenhum outro nome veio a público lançar-se como opção além de Kamala. A convenção do partido acontece em quatro semanas em Chicago.