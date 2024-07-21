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Estados Unidos

'Todos sabiam que ele não era capaz', diz Trump após desistência de Biden

No texto em sua conta no Truth Social, candidato republicano atacou o atual presidente, acusando-o de corrupção e de usar fake news
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 jul 2024 às 17:43

Publicado em 21 de Julho de 2024 às 17:43

O ex-presidente e candidato republicano Donald Trump, 78, se manifestou por meio de sua conta no Truth Social sobre a retirada da candidatura à reeleição de Joe Biden, 81, anunciada neste domingo (21). No texto, Trump ataca o atual presidente, acusando-o de corrupção e de usar fake news. Ele também afirma que Biden nunca esteve apto a concorrer ao cargo.
"Todos ao seu redor, incluindo seu médico e a mídia, sabiam que ele não era capaz de ser presidente, e ele não era. E, agora, veja o que ele fez com nosso país, com milhões de pessoas atravessando nossa fronteira, totalmente sem controle e sem verificação, muitas vindas de prisões, instituições mentais e números recordes de terroristas. Vamos sofrer muito por causa de sua presidência, mas vamos remediar o dano que ele causou muito rapidamente", escreveu.
O ex-presidente e candidato republicano à presidência dos EUA, Donald Trump
O ex-presidente e candidato republicano à presidência dos EUA, Donald Trump Crédito: SCOTT APPLEWHITE/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
Biden anunciou a desistência por meio de uma carta publicada nas redes sociais. O presidente disse que vai explicar melhor sua decisão em um pronunciamento à nação. Ele não resistiu à intensa pressão interna do Partido Democrata pela sua saída, que começou após o mau desempenho no debate realizado no fim de junho.
"Foi a maior honra da minha vida servir como presidente. Embora tenha sido minha intenção buscar a reeleição, acredito que é melhor para o meu partido e para o país que eu renuncie e me concentre exclusivamente em cumprir meus deveres como presidente pelo restante do meu mandato", disse em comunicado.

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