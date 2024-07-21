'Todos sabiam que ele não era capaz', diz Trump após desistência de Biden

"Todos ao seu redor, incluindo seu médico e a mídia, sabiam que ele não era capaz de ser presidente, e ele não era. E, agora, veja o que ele fez com nosso país, com milhões de pessoas atravessando nossa fronteira, totalmente sem controle e sem verificação, muitas vindas de prisões, instituições mentais e números recordes de terroristas. Vamos sofrer muito por causa de sua presidência, mas vamos remediar o dano que ele causou muito rapidamente", escreveu.

O ex-presidente e candidato republicano à presidência dos EUA, Donald Trump Crédito: SCOTT APPLEWHITE/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Biden anunciou a desistência por meio de uma carta publicada nas redes sociais. O presidente disse que vai explicar melhor sua decisão em um pronunciamento à nação. Ele não resistiu à intensa pressão interna do Partido Democrata pela sua saída, que começou após o mau desempenho no debate realizado no fim de junho.