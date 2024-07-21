Democratas sem Biden: escolha será 'transparente e ordenada', diz dirigente

O presidente do Comitê Nacional Democrata, Jaime Harrison, afirmou em nota divulgada neste domingo (21) que a agremiação passará nos próximos dias por um "processo transparente e ordenado" para substituir Joe Biden, que anunciou sua saída da corrida, após forte pressão interna do próprio partido.
Apesar de Biden ter endossado sua vice, Kamala Harris, como candidata, Harrison não citou-a, e nem nenhum outro nome cotado para assumir o lugar de Biden na chapa. Ele se limitou a afirmar que o processo de escolha, sobre o qual não deu maiores detalhes, será importante "para seguir adiante como um Partido Democrata unido com um candidato que consiga derrotar Donald Trump em novembro".
"O povo americano deve ao presidente Joe Biden uma enorme dívida de gratidão pelo progresso sem paralelos que ele propiciou nos últimos quatro anos - e nós vamos honrar seu legado, e a decisão que ele tomou hoje, por meio de um compromisso firme para nomear e eleger um presidente democrata em novembro que vai carregar o abstão nos próximos quatro anos", disse.
A convenção do partido, em que o candidato é oficialmente nomeado, está mercada para acontecer em Chicago em quatro semanas, a partir de 19 de agosto. A saída de Biden da corrida abre um vácuo sem precedentes, e nas últimas semanas diversas propostas diferentes foram feitas para escolher um nome.
"O processo [de substituição] vai ser governado por regras e procedimentos estabelecidos pelo partido. Nossos delegados estão preparados para levar seriamente sua responsabilidade em rapidamente entregar um novo candidato para o povo americano", completou Harrison.