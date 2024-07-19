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Nova gafe

Biden esquece nome de secretário da Defesa e o chama de 'o homem negro'

Confusão aconteceu nesta quinta-feira (18) durante entrevista para um canal voltado à população negra americana
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 jul 2024 às 21:24

Publicado em 18 de Julho de 2024 às 21:24

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez nova confusão nesta quinta-feira (18) e chamou seu secretário de Defesa, Lloyd Austin, de "o homem negro" ao esquecer seu nome durante uma entrevista para um canal voltado à população negra americana.
Biden defendia seu histórico de ignorar críticas e indicar pessoas negras para altos postos do governo na emissora Black Entertainment Network quando se confundiu.
"Precisamos tratar as pessoas com dignidade. Por exemplo, é só ver pra como me pressionam porque eu escolhi um... o secretário de Defesa... o homem negro, porque eu escolhi Ketanji Brown Jackson (juíza da Suprema Corte)"
Joe Biden - Presidente dos Estados Unidos
Depois do ocorrido, uma porta-voz do Pentágono disse que Austin "tem total confiança em Biden, com quem passou horas trabalhando de perto durante cúpula da Otan" que terminou no último dia 11. Austin é a primeira pessoa negra a chefiar o Pentágono na história dos EUA.

Soma de lapsos

O lapso de Biden se soma a vários outros nos últimos dias, como quando disse na quarta (17) que apresentaria um plano para limitar o crescimento de aluguéis em US$ 55 quando quis dizer 5%, ou quando, na cúpula da Otan, confundiu sua vice Kamala Harris com seu adversário, Donald Trump.
A pressão de democratas pela desistência de Biden aumenta a medida que novos lapsos se acumulam e as chances de uma vitória de Trump, com consequências profundas para a democracia americana, crescem nas pesquisas.
Nesta quinta, uma reportagem do jornal The New York Times relatou que o presidente parece mais receptivo a ouvir argumentos defendendo sua saída. Já o britânico Financial Times cita doadores e funcionários do partido que disseram, sob condição de anonimato, que Biden está próximo de desistir e que a pressão contra sua permanência já é incontornável.

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