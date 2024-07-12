'Ótimo trabalho', diz Trump ao ironizar confusões de Biden durante entrevista

Na entrevista, durante a qual insistiu que manterá sua candidatura à reeleição, Biden disse que "não teria escolhido o vice-presidente Trump para ser vice-presidente se eu não acreditasse que ele fosse qualificado para ser presidente", disse, quando na verdade se referia a Kamala.

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump ironizou as confusões de Biden Crédito: SETH WENIG/AP

Trump escreveu na rede social que "Joe Corrupto começou sua entrevista coletiva de 'menino crescido' com [a troca dos nomes de Kamala e Trump]. Ótimo trabalho, Joe!". O candidato republicano também postou outros vídeos de falhas e gaguejos de Biden durante a entrevista, e terminou a série de publicações com "Joe Corrupto tem um problema de Síndrome de Transtorno de Trump".

Minutos depois, Biden respondeu aos ataques, dizendo que sabe a diferença entre Kamala e o ex-presidente: "uma é procuradora de Justiça, e o outro, um criminoso".

A entrevista coletiva de Biden desta quinta, realizada ao fim da cúpula da Otan em Washington, foi um momento crucial para sua candidatura, que sofre pressão interna do Partido Democrata depois da performance desastrosa do debate contra Trump no último dia 27.

Durante a conversa com jornalistas, Biden afirmou ser o melhor candidato contra Trump, minimizou a pressão que vem sofrendo para que desista e voltou a tropeçar em palavras.

"Ninguém está dizendo que não posso ganhar. Nenhuma pesquisa diz isso", afirmou nesta quinta (11) o presidente em tom combativo diante de dezenas de repórteres, em um raro momento de interação direta entre o democrata e a imprensa que durou quase uma hora, com 11 perguntas.

Ao mesmo tempo, ele reconheceu os danos causados pelo debate e disse que está se expondo mais ao público para aplacar os medos em torno de sua aptidão física e cognitiva para cumprir um novo mandato. Ele se disse ainda aberto a fazer novos exames médicos, caso especialistas avaliem que isso seja necessário.