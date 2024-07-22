Com saída de Biden, Trump é o candidato mais velho da história dos EUA

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após a desistência do presidente Joe Biden à reeleição, Donald Trump se tornou o candidato à presidência mais velho da história dos Estados Unidos.

Biden, aos 81 anos, era o candidato mais velho na corrida eleitoral pela Casa Branca. Com sua saída, o republicano Trump, de 78 anos, assume o novo posto.

Se Trump for eleito, ele ainda terá 78 anos do dia da posse. Ao final do mandato, completaria 82 anos e se tornaria o presidente mais velho dos EUA, ultrapassando a marca de Biden.

Mesmo entre líderes globais, Trump e Biden são destaque por longevidade. De acordo com um relatório do The Washington Post, os dois são pelo menos 16 anos mais velhos do que a média dos chefes de Estado mundiais.

A idade de Biden motivou pressão por desistência. Próprio Donald Trump chegou a zombar com frequência de seu adversário democrata.

Ex-presidente diz que problema de Biden não é ser velho. ''Joe Biden não é velho demais para ser presidente, conheço muitas pessoas mais velhas que ele e elas estão no topo de seu jogo. Mas ele é muito incompetente e corrupto'', escreveu recentemente no TruthSocial.