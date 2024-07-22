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Eleições nos EUA

Com saída de Biden, Trump é o candidato mais velho da história dos EUA

De acordo com a média global, Trump e Biden são pelo menos 16 anos mais velhos do que a média dos chefes de Estado mundiais
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 jul 2024 às 16:07

Publicado em 22 de Julho de 2024 às 16:07

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após a desistência do presidente Joe Biden à reeleição, Donald Trump se tornou o candidato à presidência mais velho da história dos Estados Unidos.
Biden, aos 81 anos, era o candidato mais velho na corrida eleitoral pela Casa Branca. Com sua saída, o republicano Trump, de 78 anos, assume o novo posto.
Se Trump for eleito, ele ainda terá 78 anos do dia da posse. Ao final do mandato, completaria 82 anos e se tornaria o presidente mais velho dos EUA, ultrapassando a marca de Biden.

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Mesmo entre líderes globais, Trump e Biden são destaque por longevidade. De acordo com um relatório do The Washington Post, os dois são pelo menos 16 anos mais velhos do que a média dos chefes de Estado mundiais.
A idade de Biden motivou pressão por desistência. Próprio Donald Trump chegou a zombar com frequência de seu adversário democrata.
Ex-presidente diz que problema de Biden não é ser velho. ''Joe Biden não é velho demais para ser presidente, conheço muitas pessoas mais velhas que ele e elas estão no topo de seu jogo. Mas ele é muito incompetente e corrupto'', escreveu recentemente no TruthSocial.
Idade de Trump também pode vir a ser uma questão. Uma pesquisa do Pew Research Center de abril descobriu que 48% disseram que não estavam confiantes na aptidão mental do republicano, enquanto 39% falaram o mesmo sobre sua aptidão física.

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