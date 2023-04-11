Um jovem de 14 anos acabou preso até o pescoço em um buraco de areia que ele mesmo havia cavado na praia de Anderby Creek, em Lincolnshire, Inglaterra. O caso ganhou grandes proporções e foi reportado pelo jornal Guardian. Segundo a publicação, após cavar por muito tempo, a areia abaixo cedeu, o que fez com que o menino caísse. Por pouco, não foi totalmente engolido pelo solo.

Jovem fica preso até o pescoço após cavar buraco em praia e areia ceder Crédito: Divulgação | Newquay Community Fire Station

Antes mesmo de as equipes de resgate da guarda costeira de Skegness e Mablethorpe chegarem, os pais do garoto fizeram o importante trabalho de não deixar que ele respirasse ou engolisse areia.

Ao todo, levou mais de uma hora para que o jovem fosse resgatado após o susto. "Foi necessário muita gente em um esforço coordenado para remover a areia de forma que pudéssemos tirá-lo do buraco o mais rápido e com segurança. Felizmente, ele permaneceu calmo o tempo todo, o que definitivamente ajudou a reduzir o pânico", disse Fran Wilkins, oficial sênior de operações costeiras da HM Coastguard.