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Acidente

Jovem fica preso até o pescoço após cavar buraco em praia e areia ceder

Antes mesmo de as equipes de resgate da guarda, os pais do garoto fizeram o importante trabalho de não deixar que ele respirasse ou engolisse areia

Publicado em 11 de Abril de 2023 às 11:36

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 abr 2023 às 11:36
Um jovem de 14 anos acabou preso até o pescoço em um buraco de areia que ele mesmo havia cavado na praia de Anderby Creek, em Lincolnshire, Inglaterra. O caso ganhou grandes proporções e foi reportado pelo jornal Guardian. Segundo a publicação, após cavar por muito tempo, a areia abaixo cedeu, o que fez com que o menino caísse. Por pouco, não foi totalmente engolido pelo solo.
Jovem fica preso até o pescoço após cavar buraco em praia e areia ceder
Jovem fica preso até o pescoço após cavar buraco em praia e areia ceder Crédito: Divulgação | Newquay Community Fire Station
Antes mesmo de as equipes de resgate da guarda costeira de Skegness e Mablethorpe chegarem, os pais do garoto fizeram o importante trabalho de não deixar que ele respirasse ou engolisse areia.
Ao todo, levou mais de uma hora para que o jovem fosse resgatado após o susto. "Foi necessário muita gente em um esforço coordenado para remover a areia de forma que pudéssemos tirá-lo do buraco o mais rápido e com segurança. Felizmente, ele permaneceu calmo o tempo todo, o que definitivamente ajudou a reduzir o pânico", disse Fran Wilkins, oficial sênior de operações costeiras da HM Coastguard.
Lucy Hicks, oficial sênior de operações marítimas da HM Coastguard, afirmou que "o adolescente teve muita sorte, pois se a maré estivesse subindo ou o buraco fosse um pouco maior, poderia ter ocorrido um resultado muito diferente".

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