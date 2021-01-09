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Tragédia

Indonésia confirma queda de avião com 62 pessoas a bordo

Segundo o ministro do Transportes do país, Budi Karya, das 62 pessoas que estavam no avião, 12 eram tripulantes e entre eles havia 10 crianças
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 jan 2021 às 19:21

Publicado em 09 de Janeiro de 2021 às 19:21

Membros do resgate da Indonésia carregam um saco para cadáveres contendo supostos restos mortais do vôo SJ182 do avião Sriwijaya Air
Membros do resgate da Indonésia carregam um saco para cadáveres contendo supostos restos mortais do vôo SJ182 do avião Sriwijaya Air Crédito: Reuters/Folhapress
A Indonésia confirmou neste sábado (9) que um avião da companhia aérea Sriwijaya Air, com 62 pessoas a bordo, caiu nesta manhã logo após decolar do aeroporto de Jacarta. O ministro do Transportes do país, Budi Karya, confirmou o acidente em uma entrevista coletiva.
Segundo o ministro, das 62 pessoas que estavam no avião, 12 eram tripulantes e entre eles havia 10 crianças.
Com destino a Pontianak, na província de Kalimantan Ocidental, a aeronave ficou incomunicável depois de quatro minutos de sua decolagem.
De acordo com autoridades locais, a aeronave caiu a 20 km do aeroporto de Jacarta. O site Flightradar24, que monitora voos, apontou que o avião perdeu 10 mil pés de altitude em menos de um minuto.
Equipes de resgates encontraram supostos destroços em águas ao norte de Jacarta, mas não há confirmação que são do avião da Sriwijaya. Ao menos 50 pessoas trabalham para encontrar a aeronave.
O chefe-executivo da Sriwijaya Air, Jefferson Irwin Jauwena, disse que o veículo estava em boas condições de voo. O avião de quase 27 anos é um Boeing 737-500. Criada em 2003, a empresa tinha um ótimo histórico de segurança. Em quatro incidentes, não houve nenhuma vítima a bordo.

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