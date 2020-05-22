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Acidente

Avião com ao menos 99 pessoas cai em área residencial no Paquistão

O acidente ocorre alguns dias após o país permitir a retomada dos voos comerciais, em meio à pandemia do novo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mai 2020 às 11:53

Publicado em 22 de Maio de 2020 às 11:53

O avião danificou os telhados de algumas casas antes de cair e explodir em chamas
O avião danificou os telhados de algumas casas antes de cair e explodir em chamas Crédito: Reprodução/Twitter @IftikharFirdous
Um avião da Pakistan International Airlines que transportava mais de 100 pessoas e ia de Lahore para o Aeroporto Internacional de Jinnah, um dos mais movimentados do Paquistão, caiu em um bairro residencial em Karachi. A cidade é a mais populosa do Paquistão, capital da província de Sinde, no Sul do país, com cerca de 15 milhões de habitantes.
"O avião caiu em Karachi. Estamos tentando confirmar o número de passageiros, mas inicialmente seriam 91 passageiros e oito tripulantes", disse Abdul Sattar Khokhar, porta-voz da empresa aérea.
Segundo ele, o voo PK8303 decolou de Lahore e deveria pousar às 14h30 (horário local) em Karachi, mas desapareceu do radar.
Fotos compartilhadas nas redes sociais mostram fumaça subindo do local do acidente. O avião danificou os telhados de algumas casas antes de cair e explodir em chamas. Os serviços de emergência já chegaram ao local.

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HISTÓRICO DE ACIDENTES

O Paquistão tem um histórico de acidentes aéreos. Em 2010, uma aeronave operada pela companhia aérea privada Airblue caiu perto de Islamabad, matando todas as 152 pessoas a bordo (desastre aéreo com mais mortes da História do país).
Em 2012, um Boeing 737-200 operado pela Bhoja Air, do Paquistão, caiu devido ao mau tempo, em Rawalpindi, matando todos os 121 passageiros e seis tripulantes.
E em 2016, um avião da Pakistan International Airlines pegou fogo enquanto voava do Norte do Paquistão para Islamabad, matando 47 pessoas. 

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