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Acidente Aéreo

Avião derrapa ao pousar e se parte em três pedaços na Turquia

O avião transportava 177 passageiros, mas ninguém ficou ferido

Publicado em 05 de Fevereiro de 2020 às 15:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 fev 2020 às 15:06
O avião transportava 177 passageiros e havia voado entre as cidades de Izmir e Istambul   Crédito: Reprodução/ Globonews
Um avião derrapou hoje (5) quando tentava pousar no aeroporto de Istambul, na Turquia. De acordo com a televisão local, o avião partiu-se em três e pegou fogo em seguida, mas ninguém ficou ferido.
A pista do Aeroporto Internacional Sabiha Gökçen estava escorregadia em razão de fortes chuvas. De acordo com a CNN Turk, os passageiros tiveram de ser retirados já que a fuselagem do aparelho ficou seriamente danificada e rachada em vários pontos.
O avião transportava 177 passageiros e havia voado entre as cidades turcas de Izmir e Istambul.
A fuselagem do avião, da empresa privada Pegasus, partiu-se e incendiou-se quando o aparelho derrapou e saiu da pista.
Na sequência, o aeroporto - o menor dos dois que ficam na cidade e que se situa na parte asiática de Istambul - foi fechado ao tráfego.
Com informações da Agência Brasil 

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