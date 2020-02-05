Pelosi rasga discurso do Estado da União de Trump enquanto ele era aplaudido

Donald Trump Crédito: Jim Bourg

Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Deputados dos EUA, rasgou a cópia do discurso do Estado da União, entregue a ela pelo presidente Donald Trump, logo após o final da fala dele.

Como é tradição, Trump participou de seu encontro anual com o Congresso na noite de terça (4). Ao chegar, entregou cópias do discurso em pastas a Pelosi e a Mike Pence, vice-presidente que acumula o cargo de presidente do Senado.

Enquanto o republicano discursava, Pence e Pelosi ficaram posicionados atrás dele. Ao final do discurso, a democrata rasgou os papéis do discurso enquanto Trump era aplaudido e fazia os agradecimentos finais.

Pelosi tore up Trumps #SOTU speech as soon as it ended ? pic.twitter.com/acwkeKuZRM — NowThis (@nowthisnews) February 5, 2020

O gesto de Pelosi foi visto como uma resposta a outro ato de Trump, ocorrido na chegada: ao recebê-lo no púlpito, ela estendeu a mão para cumprimentá-lo, mas o republicano a ignorou.

No discurso do Estado da União do ano passado, Pelosi aplaudiu Trump ao final com as mãos inclinadas, em um gesto que lembrava o movimento de apontar uma arma em direção a ele.

Pelosi é uma das principais rivais políticas de Trump. Ela autorizou a abertura de um processo de impeachment contra o presidente, em setembro, pelas acusações de pressionar a Ucrânia para investigar a família do pré-candidato democrata Joe Biden.

In the final year of the Trump administration, this gives me life. Impeachment is forever. And so is this moment. Thank you @SpeakerPelosi pic.twitter.com/RRVfSvRdyF — Jennifer Taub (@jentaub) February 5, 2020

O impeachment deve ter a votação final no Senado nesta quarta (5), e a expectativa geral é a de que Trump seja absolvido.