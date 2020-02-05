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EUA

Pelosi rasga discurso do Estado da União de Trump enquanto ele era aplaudido

Presidente fez seu discurso anual do Congresso ao lado da líder democrata

Publicado em 05 de Fevereiro de 2020 às 10:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 fev 2020 às 10:53
Donald Trump Crédito: Jim Bourg
Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Deputados dos EUA, rasgou a cópia do discurso do Estado da União, entregue a ela pelo presidente Donald Trump, logo após o final da fala dele.
Como é tradição, Trump participou de seu encontro anual com o Congresso na noite de terça (4). Ao chegar, entregou cópias do discurso em pastas a Pelosi e a Mike Pence, vice-presidente que acumula o cargo de presidente do Senado.

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Enquanto o republicano discursava, Pence e Pelosi ficaram posicionados atrás dele. Ao final do discurso, a democrata rasgou os papéis do discurso enquanto Trump era aplaudido e fazia os agradecimentos finais.
O gesto de Pelosi foi visto como uma resposta a outro ato de Trump, ocorrido na chegada: ao recebê-lo no púlpito, ela estendeu a mão para cumprimentá-lo, mas o republicano a ignorou.
No discurso do Estado da União do ano passado, Pelosi aplaudiu Trump ao final com as mãos inclinadas, em um gesto que lembrava o movimento de apontar uma arma em direção a ele.
Pelosi é uma das principais rivais políticas de Trump. Ela autorizou a abertura de um processo de impeachment contra o presidente, em setembro, pelas acusações de pressionar a Ucrânia para investigar a família do pré-candidato democrata Joe Biden.

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O impeachment deve ter a votação final no Senado nesta quarta (5), e a expectativa geral é a de que Trump seja absolvido.
No discurso deste ano, o presidente seguiu com o tom de campanha e disse que a economia do país está melhor do que nunca, que Exército está reconstruído, as fronteiras, seguras, e o orgulho nacional restaurado. Trump busca a reeleição nas eleições de novembro.

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