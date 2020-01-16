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Julgamento

Deputados enviam processo de impeachment contra Trump ao Senado dos EUA

Donald Trump é acusado de abuso de poder, no caso do telefonema com o presidente da Ucrânia, e obstrução ao Congresso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jan 2020 às 10:25

Publicado em 16 de Janeiro de 2020 às 10:25

Donald Trump Crédito: Jim Bourg
A Câmara dos Representes dos Estados Unidos enviou ao Senado nesta quarta-feira (15) os artigos do impeachment contra o presidente americano, Donald Trump, após a presidente da Casa, Nancy Pelosi, ter anunciado os sete legisladores que defenderão os argumentos do Partido Democrata ante o Senado, que é controlado pelos republicanos.
"A ênfase está em tornar o caso o mais forte possível para proteger e defender nossa Constituição, buscar a verdade para o povo americano", afirmou Pelosi. A secretária de imprensa da Casa Branca, Stephanie Grisham, por sua vez, disse que Trump "não fez nada de errado".
O republicano é acusado de ter pedido ao presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenski, que investigasse seu rival político e pré-candidato democrata à Presidência dos EUA nas eleições de 2020, Joe Biden. O Senado deve começar o julgamento do processo na próxima terça-feira (21).

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