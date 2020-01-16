Deputados enviam processo de impeachment contra Trump ao Senado dos EUA

Donald Trump Crédito: Jim Bourg

A Câmara dos Representes dos Estados Unidos enviou ao Senado nesta quarta-feira (15) os artigos do impeachment contra o presidente americano, Donald Trump, após a presidente da Casa, Nancy Pelosi, ter anunciado os sete legisladores que defenderão os argumentos do Partido Democrata ante o Senado, que é controlado pelos republicanos.

"A ênfase está em tornar o caso o mais forte possível para proteger e defender nossa Constituição, buscar a verdade para o povo americano", afirmou Pelosi. A secretária de imprensa da Casa Branca, Stephanie Grisham, por sua vez, disse que Trump "não fez nada de errado".