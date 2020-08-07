Avião com ao menos 191 pessoas se parte em dois ao aterrissar na Índia

Um avião com ao menos 191 pessoas se acidentou em um pouso de emergência nesta sexta-feira (7) no sul da Índia, e se partiu ao meio. De acordo com relatos da imprensa local, o voo vinha de Dubai e derrapou na pista enquanto aterrissava em Calicute, no Estado de Kerala.
As primeiras imagens do acidente mostram uma aeronave partida ao meio e destroços por toda a pista.
Segundo a agência de notícias Reuters, um porta-voz da empresa Air India informou que muitos passageiros estão feridos.
O jornal indiano Hindustan Times relatou que o avião quebrou em duas partes depois de não ter conseguido parar na pista. Chovia muito forte no momento do acidente.