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Acidente

Avião com ao menos 191 pessoas se parte em dois ao aterrissar na Índia

De acordo com relatos da imprensa local, o voo vinha de Dubai e derrapou na pista enquanto aterrissava em Calicute, no Estado de Kerala
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 ago 2020 às 14:28

Publicado em 07 de Agosto de 2020 às 14:28

Avião na índia
As primeiras imagens do acidente mostram uma aeronave partida ao meio e destroços por toda a pista. Crédito: Twitter
Um avião com ao menos 191 pessoas se acidentou em um pouso de emergência nesta sexta-feira (7) no sul da Índia, e se partiu ao meio. De acordo com relatos da imprensa local, o voo vinha de Dubai e derrapou na pista enquanto aterrissava em Calicute, no Estado de Kerala.
As primeiras imagens do acidente mostram uma aeronave partida ao meio e destroços por toda a pista.
Segundo a agência de notícias Reuters, um porta-voz da empresa Air India informou que muitos passageiros estão feridos.
O jornal indiano Hindustan Times relatou que o avião quebrou em duas partes depois de não ter conseguido parar na pista. Chovia muito forte no momento do acidente.

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