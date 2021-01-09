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Avião desaparece do radar logo após decolar na Indonésia

Com 62 pessoas a bordo, o Boeing 737-500 sumiu dos radares apenas quatro minutos depois da decolagem, perto da costa da capital Jacarta.
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

09 jan 2021 às 09:59

Publicado em 09 de Janeiro de 2021 às 09:59

Avião some do radar na Indonésia
A aeronave, da companhia aérea indonésia Sriwijawa Air, fundada em 2003, decolou de Jacarta mas desapareceu dos radares.  Crédito: Reprodução/ Redes Sociais
Um Boeing 737-500 com cerca de 50 passageiros que fazia um voo interno entre as cidades de Jacarta e Pontianak, na Indonésia, perdeu contato com o tráfego aéreo. A informação foi divulgada por autoridades locais.
A aeronave, da companhia aérea indonésia Sriwijawa Air, fundada em 2003, decolou de Jacarta na manhã deste sábado (9), mas desapareceu dos radares cerca de quatro minutos após deixar a capital do país.
O Flightradar24, site que disponibiliza a localização de aviões do mundo todo em tempo real, divulgou em redes sociais que o voo SJ182 “perdeu mais de dez mil pés de altitude em menos de um minuto, cerca de quatro minutos depois de partir de Jacarta.”
Um membro do Governo indonésio declarou mais cedo que pescadores encontraram o que aparentam ser destroços de uma aeronave nas águas a norte de Jacarta. A situação está sendo investigada.
A aeronave tem 27 anos, segundo dados informados pelo Flightradar24.

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