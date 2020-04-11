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Novo coronavírus

Índia: Primeiro-ministro estende quarentena por mais duas semanas

O objetivo é impedir que o vírus se espalhe e leve ao colapso o já sobrecarregado sistema de saúde. As autoridades registraram 6.565 casos confirmados e 239 mortes no país
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 abr 2020 às 11:47

Publicado em 11 de Abril de 2020 às 11:47

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, estendeu as restrições sociais no país por mais duas semanas para ajudar a conter o coronavírus.
Forte de Amber é uma fortaleza histórica localizada na cidade de Amber, Índia
Índia: ordem sem precedentes de bloqueio visa manter em casa 1,3 bilhão de pessoas Crédito: dMz|Pixabay
O ministro-chefe de Nova Délhi, Arvind Kejriwal, falou da medida e concordou com ela pelo Twitter. Modi realizou uma reunião, neste sábado (11), com pelo menos 13 ministros-chefes dos Estados indianos, através de videoconferência. A ordem sem precedentes de bloqueio visa manter em casa 1,3 bilhão de pessoas e impedir que o vírus se espalhe e leve ao colapso o já sobrecarregado sistema de saúde do país.
O atual bloqueio de três semanas no país expiraria na próxima terça-feira (14). As autoridades registraram 6.565 casos confirmados e 239 mortes. 
Fonte: Associated Press.

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