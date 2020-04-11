Índia: Primeiro-ministro estende quarentena por mais duas semanas

O ministro-chefe de Nova Délhi, Arvind Kejriwal, falou da medida e concordou com ela pelo Twitter. Modi realizou uma reunião, neste sábado (11), com pelo menos 13 ministros-chefes dos Estados indianos, através de videoconferência. A ordem sem precedentes de bloqueio visa manter em casa 1,3 bilhão de pessoas e impedir que o vírus se espalhe e leve ao colapso o já sobrecarregado sistema de saúde do país.