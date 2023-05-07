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Tragédia

Incêndio em mina de ouro deixa pelo menos 27 mortos no Peru

Acidente ocorreu em uma zona remota da região de Arequipa, sul do Peru, informou o Ministério Público local
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 mai 2023 às 14:09

Publicado em 07 de Maio de 2023 às 14:09

SÃO PAULO, SP - Ao menos 27 pessoas morreram em um incêndio em uma mina de ouro em uma zona remota da região de Arequipa, sul do Peru, informou o Ministério Público local neste domingo.
O incêndio teria começado após um curto-circuito na madrugada de sábado (6), declarou o gerente da mina, Esteban Rey Huamaní, a bombeiros locais quando pediu por ajuda em uma cidade a 1h30 de distância da mina, descreveu um comunicado publicado pelo governo local nas redes sociais.
Incêndio em mina no Peru teria começado após um curto-circuito
Incêndio em mina no Peru teria começado após um curto-circuito Crédito: Reprodução/Redes sociais
A suspeita era de que as vítimas tenham morrido por asfixia, complementa a nota. Os trabalhadores não tinham sinal de telefone dentro da mina para poderem se comunicar.
Trabalhadores foram dados primeiro como desaparecidos, mas as mortes foram confirmadas na manhã deste domingo (7). O número foi repassado à imprensa por um procurador local. "A informação que temos da delegacia é de 27 mortos dentro da mina", disse Giovanni Matos.
Duas pessoas foram resgatadas com vida hoje, de acordo com o jornal peruano El Comercio.
Agentes da Polícia Nacional do Peru foram deslocados para ajudar na retirada dos corpos, informou o jornal La República. O Ministério do Interior também está no local.

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