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Texas

Ataque a tiros deixa mortos e feridos em shopping nos Estados Unidos

Um policial que estava na área ouviu os tiros no shopping e conseguiu "neutralizar a ameaça", segundo o Departamento de Polícia de Allen
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

07 mai 2023 às 00:27

Publicado em 07 de Maio de 2023 às 00:27

Ao menos nove pessoas morreram durante um ataque de um atirador a um shopping do Texas, nos Estados Unidos, neste sábado (6). Outras nove pessoas foram hospitalizadas, segundo autoridades policiais.. Testemunhas disseram à Associated Press que viram várias vítimas, incluindo algumas que pareciam ser crianças. Elas também viram um policial e um segurança do shopping que pareciam estar inconscientes no chão.
O tiroteio começou por volta das 15h30 (horário local) no Allen Premium Outlets em Allen, no Texas. Um policial que estava na área ouviu os tiros no shopping e conseguiu "neutralizar a ameaça", segundo o Departamento de Polícia de Allen. Reportagens da mídia local dizem que o suspeito pelo atentado foi morto. "O policial envolveu o suspeito e neutralizou a ameaça. Ele então chamou o pessoal de emergência", escreveu o departamento em uma publicação no Facebook. "Não há mais ameaça ativa", acrescenta.
Ataque a tiros deixa mortos e feridos em shopping no Texas, nos EUA
Ataque a tiros deixa mortos e feridos em shopping no Texas, nos EUA Crédito: Reprodução/KTVT
O incidente ocorreu no Allen Premium Outlets, localizado Allen, uma cidade de aproximadamente 100 mil habitantes. O Departamento de Polícia de Allen pediu às pessoas que evitassem a área até novo aviso. O shopping fica ao ar livre e possui mais de 120 lojas. O governador do estado Greg Abbott disse, em um comunicado, que o tiroteio foi "uma tragédia indescritível."

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