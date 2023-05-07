Ataque a tiros deixa mortos e feridos em shopping nos Estados Unidos

Ao menos nove pessoas morreram durante um ataque de um atirador a um shopping do Texas, nos Estados Unidos, neste sábado (6). Outras nove pessoas foram hospitalizadas, segundo autoridades policiais.. Testemunhas disseram à Associated Press que viram várias vítimas, incluindo algumas que pareciam ser crianças. Elas também viram um policial e um segurança do shopping que pareciam estar inconscientes no chão.

O tiroteio começou por volta das 15h30 (horário local) no Allen Premium Outlets em Allen, no Texas. Um policial que estava na área ouviu os tiros no shopping e conseguiu "neutralizar a ameaça", segundo o Departamento de Polícia de Allen. Reportagens da mídia local dizem que o suspeito pelo atentado foi morto. "O policial envolveu o suspeito e neutralizou a ameaça. Ele então chamou o pessoal de emergência", escreveu o departamento em uma publicação no Facebook. "Não há mais ameaça ativa", acrescenta.

Ataque a tiros deixa mortos e feridos em shopping no Texas, nos EUA Crédito: Reprodução/KTVT