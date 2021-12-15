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World Trade Center

Incêndio em Hong Kong deixa 150 pessoas "presas" no telhado de prédio

De acordo com as autoridades locais, o incêndio começou em uma sala de controle elétrico no térreo e rapidamente atingiu o andaime ao redor do prédio, que está passando por uma reforma
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 dez 2021 às 15:39

Publicado em 15 de Dezembro de 2021 às 15:39

Bombeiros atuam no combate às chamas em prédio de Hong Kong
Bombeiros atuam no combate às chamas em prédio de Hong Kong Crédito: Reprodução/ Twitter/@Mountain_Feel
O incidente deixou pelo menos 13 feridos, a maioria por ter inalado muita fumaça, que foram levados para os hospitais da região. No entanto, cerca de 150 pessoas ficaram presas no telhado e foram resgatadas pelos bombeiros, com ajuda de um guindaste.
De acordo com as autoridades locais, o incêndio começou em uma sala de controle elétrico no térreo e rapidamente atingiu o andaime ao redor do prédio, que está passando por uma reforma.
Segundo o jornal South China Morning Post, os alarmes de incêndio não tocaram em vários andares devido à reforma, o que também será investigado.
A polícia local já abriu uma investigação para esclarecer as causas do incêndio no edifício.

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