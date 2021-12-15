Incêndio em Hong Kong deixa 150 pessoas "presas" no telhado de prédio

Bombeiros atuam no combate às chamas em prédio de Hong Kong Crédito: Reprodução/ Twitter/@Mountain_Feel

O incidente deixou pelo menos 13 feridos, a maioria por ter inalado muita fumaça, que foram levados para os hospitais da região. No entanto, cerca de 150 pessoas ficaram presas no telhado e foram resgatadas pelos bombeiros, com ajuda de um guindaste.

De acordo com as autoridades locais, o incêndio começou em uma sala de controle elétrico no térreo e rapidamente atingiu o andaime ao redor do prédio, que está passando por uma reforma.

Segundo o jornal South China Morning Post, os alarmes de incêndio não tocaram em vários andares devido à reforma, o que também será investigado.